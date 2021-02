Oltre ai nuovi pesi da crossfit dal look appariscente, Xiaomi YouPin ha dato il benvenuto anche ad un nuovo prodotto dedicato alla pulizia, ovviamente ancora una volta ad un prezzo super: si tratta di un gel pulitore utile per rimuovere polvere e residui di sporco dalla tastiera del tuo PC, ma che si presta anche a molteplici utilizzi.

Xiaomi YouPin presenta il gel pulitore multiuso Hagibis, perfetto per la pulizia di tastiera ed accessori

Il nuovo prodotto di Xiaomi YouPin ricorda il cubo magico Clean-n-Fresh ma con un packaging meno “suggestivo” (che di certo non va ad inficiare sul risultato finale): si tratta infatti di un gel pulitore multiuso, ossia una pasta adesiva adatta alla pulizia di tastiere ed altri accessori. Data la sua natura “gommosa”, la pasta tende ad infilarsi agevolmente negli spazi tra i tasti, rimuovendo la polvere in profondità (e in modo accurato). Insomma, se la vostra tastiera è un disastro, questa potrebbe essere la soluzione perfetta.

Questo particolare prodotto è fatto apposta per trattenere la polvere in modo efficace; inoltre si tratta di una soluzione realizzata con ingredienti naturali e può essere maneggiata senza problemi.

Il prezzo del gel pulitore di Xiaomi YouPin, realizzato dal brand Hagibis, è di appena 5€ al cambio, ossia 39 yuan. Il prodotto è in vendita sulla piattaforma di crowdfunding del brand, ma di sicuro troverà spazio anche per noi occidentali grazie a vie traverse.

