L'universo smartphone è costellato di dispositivi più o meno costosi, ma soprattutto in ogni fascia di prezzo. Capita inoltre vi siano veri e propri cloni di alcuni colossi, come nel caso del clone di Huawei Mate 40 Pro in offerta lampo su GearBest.

Mate 50 Pro: il clone di Huawei Mate 40 è in offerta lampo su GearBest

Se guardiamo al retro di questo smartphone, effettivamente ricorda molto il flagship di Huawei a cui è ispirato. Ovviamente, le somiglianze finiscono lì, a partire dal display HD+ da 6.3″ con rapporto 19:9 e notch a goccia, per proseguire con il chipset MediaTek MTK6580A di qualche anno fa. Per la memoria abbiamo 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili.

Per il lato fotocamera, nonostante sul retro ne vediate 5 di sensori, l'unico funzionante è quello da 21 MP, quindi il tutto è puramente estetico. La selfie camera invece non mente e punta su un sensore da 8 MP. Stando a quanto dice il produttore, è dotato di sblocco con riconoscimento del volto. La batteria è un capiente modulo da 4800 mAh. Insomma, luci e ombre che per quello che costa, sono passabili.

Infatti, il prezzo di questo Mate 50 Pro (sì, si chiama proprio così) è di 59.29€, un'offerta tutto sommato onesta per un terminale del genere, che magari potete usare come secondo o terzo telefono nel caso servisse. Al prezzo vanno comunque aggiunte le spese di spedizione riportate nel box.

