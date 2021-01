La progettazione, lo sviluppo e la produzione passano spesso da ciò che è arriva da un brevetto. Huawei è uno dei brand che rilascia più brevetti in assoluto e soprattutto punta ai migliori brevetti terzi come quelli appena acquistati da BlackBerry in questi giorni.

Huawei: acquisiti ben 90 brevetti smartphone da BlackBerry

A riportare questo passaggio di consegne è stato il portale canadese “Globe and Mail” che ha riferito come BlackBerry abbia effettivamente venduto 90 brevetti chiave per la tecnologia smartphone a Huawei. A confermare il tutto è stato poi il CFO del marchio canadese, Steve Rai, in una conferenza.

Da come si apprende dallo stesso Rai, i brevetti ceduti a Huawei, seppur tanti, non risultano essere una parte rilevante rispetto a quelli posseduti da BlackBerry, che probabilmente al momento non ritiene di potersene servire. E a ben vedere, nulla togliendo a chi per anni ha fatto grande il mercato (soprattutto gli albori), potranno sicuramente giovare di più nelle mani di un colosso che ha tutto per essere leader di mercato.

Come sappiamo infatti, BlackBerry ha dismesso la sua divisione mobile nel 2016, prima di passare momentaneamente a TCL, per poi essere rilevata dalla start up OnWardMobility per dedicarsi all'IoT e software di sicurezza.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu