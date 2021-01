Xiaomi Mi 11 ha seri problemi con il caricatore GaN da 65W

Con il lancio di Xiaomi Mi 11 è stato presentato un nuovo caricatore GaN da 55W. Fortunatamente la compagnia ha adoperato una politica “no caricatore” meno radicale rispetto ad Apple, permettendo agli utenti di scegliere se avere Mi 11 con o senza accessorio. Inutile dire che la quasi totalità degli acquirenti ha preferito il bundle col caricatore, anche perché il precedente caricatore GaN da 65W sta continuando a dare problemi.

Ancora problemi per il caricatore GaN da 65W di Xiaomi, riavvii per Mi 11

Lanciato in concomitanza con la serie Mi 10, il caricatore GaN da 65W si è sin da subito dimostrato sfortunato. A metà 2020 Xiaomi si vide costretta ad interromperne la vendita a causa di una grave falla di sicurezza. Se ciò non fosse sufficiente, coloro che lo stanno utilizzando con Xiaomi Mi 11 stanno riscontrando ulteriori problematiche di differente natura.

Questo che vedete qua sopra è un registro contenente un esempio del suo malfunzionamento, con continui cambi di stato. Collegando Xiaomi Mi 11 al caricatore incriminato, lo smartphone finisce per riavviarsi in continuazione, rendendo la ricarica praticamente impossibile. Fortunatamente non si tratta di un vero e proprio bootloop, dato che basta scollegarli per ripristinare il normale stato dello smartphone.

Le testimonianze arrivano da vari possessori di Mi 11, riversatisi su Weibo per segnalare l'accaduto. Non è chiaro se i caricatori che provocano questo errore siano quelli precedenti alla succitata interruzione della vendita o se siano quelli attualmente in vendita. Fatto sta che l'unico modo per ovviare al problema è quello di richiedere una sostituzione, nell'attesa che Xiaomi possa rilasciare un eventuale aggiornamento correttivo.

