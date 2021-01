Realme UI 1.0 Stabile: link per i modelli Realme | Download

State cercando il link al download dell'ultima versione disponibile della Realme UI 1.0 Stabile per il vostro modello di smartphone? La seconda versione della UI proprietaria è ufficialmente in fase di lavorazione, ma la 1.0 continua ad essere la prima versione stabile. Di conseguenza, è la ROM che accompagnerà per ancora un po' di tempo i vari modelli Realme, per quanto l'azienda si sia dimostrata reattiva con gli aggiornamenti.

Se avete uno smartphone targato Realme, quindi,, in questo articolo dedicato trovate l'ultima versione disponibile per i modelli compatibili con la Realme UI 1.0 Stabile. Oltre alle release Italia ed Europa, ci sono anche quelle China ed India, dato che alcuni modelli sono commercializzati soltanto in Asia.

Ultimo aggiornamento: 14 gennaio

Realme UI 1.0 Stabile: tutte le versioni disponibili al download per Realme

Modello Versione Recovery Realme X50 RMX2144EU_11.A.20 (Italia) Scarica RMX2144EU_11.A.11 (Europa) Scarica RMX2051_11.B.19 (China) Scarica Realme X50 Pro RMX2076EU_11.A.38 (Italia) Scarica RMX2076EU_11.A.34 (Europa) Scarica RMX2071_11.A.25 (China) Scarica RMX2076PU_11.A.41 (India) Scarica Realme X50 Pro Player Edition RMX2071_11.A.25 (China) Scarica Realme X50m RMX2141_11.A.12 (China) Scarica Realme X7 RMX2175_11.A.22 (China) Scarica Realme X7 Pro RMX2121_11_A.18 (China) Scarica Realme X3 RMX2081PU_11.A.47 (India) Scarica Realme X3 SuperZoom RMX2081EU_11.A.46 (Italia) Scarica RMX2081EU_11.A.42 (Europa) Scarica RMX2081PU_11.A.47 (India) Scarica Realme X2 RMX1993EX_11.C.10 (Italia) Scarica RMX1993EX_11.C.08 (Europa) Scarica RMX1991_11.C.25 (China) Scarica RMX1992AEX_11.C.14 (India) Scarica Realme X2 Pro RMX1931EX_11.C.34 (Italia) Scarica RMX1931EX_11.C.32 (Europa) Scarica RMX1931_11.C.32 (China) Scarica RMX1931EX_11.C.34 (India) Scarica Realme XT RMX1921EX_11.C.09 (India) Scarica Realme X RMX1901_11.C.17 (China) Scarica RMX1901EX_11.C.08 (India) Scarica Realme X Youth Edition RMX1851_11.C.11 (China) Scarica Realme 7 RMX2151EU_11.A.74 (Europa) Scarica RMX2151PU_11.A.75 (India) Scarica Realme 7 5G RMX2111EU_11.A.22 (Europa) Scarica Realme 7 Pro RMX2170EU_11.A.26 (Europa) Scarica RMX2170PU_11_A.25 (India) Scarica Realme 7i RMX2103PU_11.A.35 (India) Scarica Realme 6 RMX2001EU_11.A.48 (Italia) Scarica RMX2001EU_11.A.42 (Europa) Scarica RMX2001_11.B.53 (India) Scarica Realme 6 Pro RMX2061EU_11.A.34 (Italia) Scarica RMX2061EU_11.A.28 (Europa) Scarica RMX2061_11.A.41 (India) Scarica Realme 6s RMX2001EU_11.A.48 (Italia) Scarica RMX2001EU_11.A.42 (Europa) Scarica Realme 6i RMX2040EU_11.A.24 (Italia) Scarica RMX2040EU_11.A.24 (Europa) Scarica RMX2001_11.B.53 (India) Scarica Realme 5 RMX1911EU_11.C.56 (Italia) Scarica RMX1911EU_11.C.52 (Europa) Scarica RMX1911EX_11.C.61 (India) Scarica Realme 5 Pro RMX1971EX_11.C.08 (Italia) Scarica RMX1971EX_11.C.08 (Europa) Scarica RMX1971EX_11.C.08 (India) Scarica Realme 5s RMX1911EX_11.C.61 (India) Scarica Realme 5i RMX2030EU_11.C.52 (Europa) Scarica RMX2030EX_11.C.61 (India) Scarica Realme 3 RMX1821EX_11.C.17 (India) Scarica Realme 3 Pro RMX1851EX_11.C.07 (Europa) Scarica RMX1851EX_11.C.10 (India) Scarica Realme 3i RMX1821EX_11.C.17 (India) Scarica Realme 2 Pro RMX1801EX_11.F.12 (India) Scarica Realme C15 RMX2185_11_A.81 (India) Scarica Realme C15 Qualcomm Edition RMX2195_11_A.23 (India) Scarica Realme C12 RMX2185_11_A.81 (India) Scarica Realme C11 RMX2185EU_11_A.50 (Europa) Scarica RMX2185_11_A.81 (India) Scarica Realme C3 RMX2020EU_11.A.36 (Europa) Scarica RMX2020_11.A.55 (India) Scarica Realme Narzo 20 RMX2191_11_A.23 (India) Scarica Realme Narzo 20 Pro RMX2151PU_11.A.75 (India) Scarica Realme Narzo 20A RMX2050EX_11_A.17 (India) Scarica Realme Narzo 10 RMX2040_11.A.37 (India) Scarica Realme Narzo 10A RMX2020_11.A.55 (India) Scarica Realme V15 RMX3092_11.A.23 (China) Scarica Realme V5 RMX2111_11.A.24 (China) Scarica Realme V3 RMX2111_11.A.10 (China) Scarica Realme Q2 RMX2111_11.A.27 (China) Scarica Realme Q2 Pro RMX2173_11.A.22 (China) Scarica Realme Q RMX1971_11.C.11 (China) Scarica

Come installare la Realme UI 1.0

Come ad ogni installazione manuale, vi consigliamo sempre di effettuare un backup dei vostri dati, nel caso qualcosa non vada come previsto. Lo trovate in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Backup e azzeramento/Backup e ripristino“. Una volta scaricato il firmware interessato, trasferitelo nella memoria dello smartphone Realme (o nella microSD). A questo punto aprite il file manager, andate nella cartella dove l'avete salvato e cliccate sul file per avviare l'installazione semplificata.

Potete installare il firmware anche in modalità Ripristino. Una volta spostato nella memoria dello smartphone, da spento tenete premuto tasto Power e Volume – per avviarlo in questa modalità. Selezionate “Install from storage device” e “From phone storage” o “From SD card” a seconda di dove si è spostato il firmware: sceglietelo ed avviate l'installazione.

