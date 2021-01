Sin dall'insediamento di Joe Biden alla presidenza statunitense, ci si è chiesti se per Huawei si sarebbe alleggerito il ban USA. Il successore di Donald Trump ha suscitato pareri contrastanti in merito di politica estera nei confronti della Cina. La sua vice-presidenza nel mandato Obama farebbe pensare ad una linea più morbida, in un periodo in cui USA e Cina erano soliti non scontrarsi commercialmente. Ma erano altri tempi quelli: complice anche la presidenza Trump e le pesanti accuse di persecuzione razziale, gli americani sono sempre più scettici nei confronti della Cina e delle sue aziende.

Durante i mesi del ban, più aziende si sono schierate in favore di Huawei, ritrovatasi fra l'incudine e il martello nello scontro USA vs Cina. Recentemente la stessa associazione americana SEMI si è rivolta al Dipartimento del Commercio affinché la compagnia di Richard Yu venga estromessa dalla famigerata Entity List.

La presidenza Biden ridiscuterà i paletti imposti dal ban USA contro Huawei

Con l'approdo di Joe Biden, il rimpasto governativo ha toccato anche il Dipartimento del Commercio, a cui capo c'è adesso Gina Raimondo. Il nuovo dibattito politico ha coinvolto il ban ad aziende come Huawei e ZTE, in merito alla salvaguardia delle infrastrutture nazionali. La posizione del neo-segretario del Commercio non sembra variare molto e lo spauracchio della Entity List per Huawei non sembra ancora allontanarsi.

Tuttavia, alla domanda del senatore Ted Cruz se intenda far rimanere Huawei nella blacklist, la sua risposta è stata la seguente. “Rivedrò la politica attuata, mi consulterò con voi, con l'industria, con i nostri alleati e faremo una valutazione su ciò che è meglio per la sicurezza nazionale ed economica americana“. Non sono mancate le proteste da parte di vari esponenti del governo, per i quali Huawei continua ad essere un “burattino tecnologico nelle mani del Partito Comunista Cinese“.

Se foste interessati all'argomento, vi invito a leggere il nostro editoriale in cui vi spiego cosa cambierà per Huawei con Joe Biden come presidente USA. Al suo interno abbiamo accennato a questo cambio di approccio: la presidenza Biden potrebbe comportarsi in maniera meno radicale rispetto a quella precedente e si dimostrerà disposta al dialogo. Senza ombra di dubbio è una questione che si protrarrà ancora nel 2021, anche alla luce delle dinamiche politiche a cui assisteremo.

