Primi rapporti dell'anno sulle spedizioni di smartphone a livello mondiale. Infatti, dall'analisi di mercato, arrivano notizie molto confortanti per Xiaomi nelle vendite, mentre Huawei deve fronteggiare un calo importante negli smartphone.

Xiaomi ancora terzo nelle vendite di smartphone Global, Huawei sesto, ma attenti a OPPO e vivo

Secondo il rapporto di Canalys, il brand che ha spedito più smartphone al mondo è Apple, con un incremento del 4% su base annua. Segue Samsung, che ha subito un calo del 12% ma mantiene il 17% del mercato. Passando ai cinesi, la prima azienda del paese asiatico è Xiaomi, che ottiene un'importante crescita del 31% e ora occupa il 12% del mercato per il Q4 2020.

E Huawei? I dati sono un po' contrastanti, perché nell'analisi di Canalys, non compare nella Top 5 (prima volta da anni) con un calo sensibile che la porta al sesto posto Global, ma nel rapporto di IDC mantiene la quinta posizione, registrando comunque un -42% su base annua. Quelle che sorridono in questa situazione sono invece OPPO e vivo, che guadagnano una crescita rispettiva di +15% e +14%, pareggiando il market share di vendite all'8% e superando Huawei per la prima volta.

Insomma, per il colosso di Ren Zhengfei e Richard Yu ci sarà da lavorare sodo per tornare in una Top 5 sempre più agguerrita, con player nuovi e capaci di ottimi prodotti. Senza dimenticare l'ormai imponente crescita di chi in Cina, per ora, è comunque dietro nonostante il successo mondiale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu