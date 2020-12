Xiaomi e Wowstick producono il gadget perfetto per il bricolage

Fra le tante aziende di terze parti che gravitano nel vasto universo quale è Xiaomi YouPin, una delle più interessanti è sicuramente Wowstick. L'abbiamo conosciuta ed apprezzata in passato con varie tipologie di attrezzi e cacciaviti elettrici, come il Wowstick 1F+ recensito tempo addietro. Questa volta abbiamo a che fare sempre con un utensile, ma dedicato non soltanto ai lavoretti di casa, ma anche ai patiti del bricolage. Si chiama Wowstick Mini Hot Melt Glue Pen, un nome che cela una variazione della canonica pistola con colla a caldo.

Wowstick realizza per Xiaomi YouPin una variante della classica pistola a caldo

La Wowstick Mini Hot Melt Glue Pen si presenta con una scocca scura che si fregia di un tappo magnetico che permette apertura e chiusura in maniera agevole. Una volta accesa, bastano 15 secondi per portarla a temperatura e poter così apporre la colla laddove sia necessario. Il circuito interno di riscaldamento è stato realizzato per far sì che la temperatura rimanga costante, evitando sbalzi che comprometterebbero struttura e fluidità della colla.

Per evitare che qualcuno si faccia male, specialmente i più piccoli, attorno alla punta è stato adoperato un materiale termoisolante, cosicché anche toccandolo non ci si scotti. In basso c'è anche un pulsante da azionare per poter bloccare o sbloccare il meccanismo di erogazione della colla.

Dentro c'è una batteria da 2.000 mAh, con la quale Wowstick dichiara 2 ore di utilizzo continuato. Una volta svuotata, la si può ricarica tramite la porta USB Type-C posta all'estremo inferiore del corpo metallico. Al costo di circa 11€ (89 yuan), la Wowstick Mini Hot Melt Glue Pen è disponibile solamente in crowdfunding su Xiaomi YouPin. Qualora comparisse sui vari siti di rivendita internazionale ve lo faremo sapere.

