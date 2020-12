Oltre all'elettronica più tipicamente di consumo, su Xiaomi YouPin ci sono anche prodotti più “atipici”, come questo acquario prodotto da SOBO. Qualche mese fa ne abbiamo recensito uno, perfetto per usarlo sulla scrivania, ne abbiamo visto uno con vegetazione incorporata e adesso ne arriva un nuovo modello dalle caratteristiche similari.

Un nuovo modello di acquario viene lanciato su Xiaomi YouPin

Realizzato da SOBO, l'acquario Xiaomi YouPin misura 34 x 28,5 x 19 cm, pertanto può trovare facilmente spazio all'interno di un'abituazione o di un ufficio. Da vuoto ha un peso di 3,7 kg ed ha una cisterna che può accogliere un massimo di 15 litri. Si tratta di uno spazio adatto per una fauna contenuta: secondo il produttore, è indicata per 12 pesci da 4 cm, 4 da 6 cm oppure 2 da 10 cm.

Realizzato con materiali di alta qualità, il vetro adottato è anti-riflessi ed ultra-trasparente, garantendo il massimo grado di visibilità interna. Inoltre, l'assenza di frame enfatizza un design minimal che dà spazio ai protagonisti al suo interno. Pur costando poco, include anche un sistema impermeabile di illuminazione LED, oltre ad una pompa per l'ossigenazione dell'acqua ed un filtro per le impurità. È possibile acquistarlo direttamente da Aliexpress per un prezzo di circa 35€.

