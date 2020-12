Passato il Natale, nonostante i regali, c'è ancora voglia di fare acquisti, soprattutto tecnologici. Una soluzione potrebbe essere un notebook CHUWI, che ne ha davvero per tutti i gusti, di cui vi riportiamo una selezione dei migliori prodotti della gamma GemiBook e CoreBook.

CHUWI: ecco la scelta giusta per ogni esigenza con i notebook CoreBook e GemiBook

La selezione di prodotti che CHUWI fa per i suoi notebook ci mette davanti sia soluzioni da 13″ che da 14″, tutti votati quindi alla mobilità ma con caratteristiche per ogni esigenza. Come ad esempio i prodotti della linea CoreBook, tra versione Pro e la versione X, ma anche i GemiBook, nella versione standard e Pro. Vediamoli di seguito.

CHUWI CoreBook Pro / GemiBook

Partiamo subito con i laptop con diagonale da 13″ che sono simili nella struttura ma differenti in hardware. Per le similitudini abbiamo proprio il display con risoluzione 2K con form factor 3:2, ma anche la SSD da 256 GB. Ciò che li distingue è il chipset, dove il Chuwi CoreBook Pro ha integrato un Intel Core i3-6157U e 8 GB di RAM, mentre il GemiBook è mosso dall'Intel Celeron J4115 che però è aiutato da ben 12 GB di RAM.

CHUWI CoreBook X / GemiBook Pro

Chiudiamo la carrellata con i notebook CHUWI da 14″, che contestualmente salgono di livello anche nelle prestazioni e nelle configurazioni. Come ad esempio il CoreBook X, che mantiene il display 2K 3:2 ma aggiunge un più potente processore Intel Core i5-7267U, abbinato a 16 GB di RAM e 256 GB di SSD. Per una soluzione meno potente ma sicuramente prestante troviamo invece il GemiBook Pro, con la sua soluzione Intel Celeron J4125, con lo stesso display 1440p ma anche 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Articolo sponsorizzato.

