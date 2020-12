Nel corso delle ultime ore Xiaomi ha iniziato il rilasciato dell'aggiornamento ad Android 11, disponibile fino ad ora solo tramite ROM alternative, per lo sfortunato Xiaomi Mi A3, dispositivo che aderisce al progetto Android One e che ha vissuto molte disavventure dal punto di vista software a causa proprio di aggiornamenti fallaci.

Stando a quanto emerso, però, anche questo nuovo aggiornamento di rilievo starebbe causando gravissimi problemi ad alcuni utenti che hanno finalizzato l'installazione con un feedback negativo di smartphone completamente non funzionanti. I casi di brick sono molteplici con situazioni di schermo nero e impossibilità di utilizzo dei dispositivi

@XiaomiIndia Today received A11 update to my Mi A3 and after installing it and restarting the device, phone is completely dead. Neither it is charging nor switching on. What the hell is this? My phone is completely dead on new year eve.@XiaomiSupport @manukumarjain

— Mohammad Mahefooz 🎯 (@Mahefooz) December 31, 2020