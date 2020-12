Essere un gigante della tecnologia o comunque un gigante commerciale, devi star sempre attento a cosa succede intorno a te, soprattutto se non è il tuo settore di competenza. Questo pare averlo capito Xiaomi, che ha presentato nuovi marchi registrati, compreso quello che porta il nome del CEO e fondatore Lei Jun. Che siano in arrivo nuovi prodotti dedicati? Facciamo chiarezza.

Xiaomi: registrato il marchio Lei Jun, nuovi prodotti in arrivo?

La domanda di registrazione del marchio Lei Jun da parte di Xiaomi Group è arrivato all'ente competente il 7 dicembre e prevede che questo sia inserito in più settori commerciali: materiali metallici, veicoli, strumenti musicali, gioielli, orologi e altro. Ma perché si è scelto di fare un marchio registrato del proprio CEO?

Le ipotesi sono due, una un pochino fantasiosa e l'altra molto più realistica. La prima è che Xiaomi stia pensando a prodotti in edizione limitata dedicati proprio a Lei Jun, magari in una delle compagnie inglobate nella sua catena ecologica. La seconda, molto più probabile, è la continuazione di un processo contro l'appropriazione indebita del nome, iniziata proprio con il marchio registrato XiaoAI ed ora con il proprio CEO.

Questo perché in Cina, l'argomento di discussione è più complesso del previsto. Avendo un sistema di caratteri e non di alfabeto vero e proprio, c'è bisogno di evitare che anche un cognome di un dipendente aziendale finisca per diventare un marchio registrato ben lontano da quello di appartenenza. Anche solo un supermercato che portasse il nome Lei Jun e lo rendesse registrato, sarebbe un enorme danno per Xiaomi.

Per farvi un esempio pratico, potrebbe capitare una cosa simile a quella accaduta con il nome Steve Jobs, utilizzato da un marchio in Italia qualche anno fa. Immaginate ora che in Cina questa cosa potrebbe essere amplificata dieci volte tanto.

