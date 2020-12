Samsung Galaxy Tab M62 sarà il primo tablet della serie M

In questo periodo si parla tanto della prossima serie S21, ormai oggetto di leak e indiscrezioni quotidiane. Nonostante ciò il colosso asiatico non è soltanto smartphone top, ma anche indossabili, pieghevoli, innovazioni tecnologiche (come nel caso dell'anello con ricarica wireless avvistato in questo brevetto) e… tablet! Anche se quest'ultimo mercato non sembra proprio entusiasmante, Samsung starebbe pensando di smuovere le cose con il nuovo Galaxy Tab M62, una soluzione low budget e primo modello della serie M ad arrivare sotto forma di tablet.

Samsung Galaxy Tab M62 in arrivo: che cosa sappiamo del presunto tablet low budget

Al momento la famiglia M conta solo una serie di smartphone ma le cose potrebbero cambiare già dai primi mesi del 2021. Secondo quanto riportato da una fonte “interna”, il prossimo Galaxy M62 – già protagonista di alcuni rumor – non sarà un telefono ma un tablet. Il dispositivo è stato avvistato con la sigla SM-M625F e con a bordo 256 GB di spazio di archiviazione. Il nome commerciale dovrebbe essere quindi Samsung Galaxy Tab M62 e attualmente sarebbe in fase di sviluppo.

Mentre scriviamo, il colosso tecnologico sudcoreano vanta le serie Tab A e Tab S: per quanto riguarda il posizionamento della gamma Tab M, presumibilmente sarà collocata alla base. Quindi dovremmo trovarci di fronte ad un dispositivo dal prezzo accessibile, al di sotto degli attuali Tab A.

Ovviamente, come di consueto, le varie informazioni sono da prendere come semplici indiscrezioni, almeno fino ad una conferma ufficiale. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo. Comunque è interessante notare come Samsung non sia intenzionata a mollare la presa sul segmento tablet, ma addirittura starebbe pensando di ampliare la gamma con modelli più economici (anche se su questo aspetto è ancora tutto da vedere).

