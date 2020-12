Spesso siamo portati a pensare ai brand cinesi come qualcosa totalmente relegato alla sola Cina. Eppure, i vari colossi della tecnologia del Paese di Mezzo hanno una visione più globale di quanto si pensi, specie in settori importanti per la progettazione. Come Xiaomi, che ha raddoppiato gli investimenti in Giappone per Ricerca e Sviluppo.

Xiaomi spinge su Ricerca e Sviluppo in Giappone approfittando del calo di Huawei

Secondo il report Nikkei Asia, gli investimenti di Xiaomi in Giappone nascono dal successo ottenuto nel territorio nipponico. Il colosso cinese punta a questo mercato come se fosse quello europeo, grande playground dei suoi smartphone. Quindi, l'investimento in Ricerca e Sviluppo nel Sol Levante è un fattore di spinta al fine di ottenere prodotti sempre più fruibili dagli utenti giapponese e molto probabilmente, raddoppiando gli ingegneri a sua disposizione, il risultato potrebbe arrivare prima del previsto.

Tra l'altro, il calo di vendite di Huawei ha permesso a Xiaomi di avere la strada decisamente più sgombra per questo tipo di operazioni commerciali. L'obiettivo, chiaramente, è prendersi una fetta di mercato ancora appannaggio di big come Apple (che ha superato in questi giorni a livello globale), Samsung e Sony (che in casa ha ancora il favore del pubblico).

Per farsi un'idea dell'impatto che vuole portare Xiaomi in Giappone, il brand di Lei Jun ha in mente di lanciare ben 15 apparecchi elettronici di consumo oltre ad altri vari gadget nel paese, insieme ovviamente al flagship Mi 11, prodotto di punta del 2021.

