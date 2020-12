Con gli ultimi preparativi per la line up di smartphone del prossimo anno, sono pochi i produttori cinesi pronti a lanciare prodotti in questi ultimi giorni. Tra questi non c'è vivo, che in queste ore ha lanciato il nuovo V20 2021, molto simile al gemello di quest'anno nelle specifiche ed anche nel prezzo.

vivo V20 2021: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e caratteristiche

Se guardiamo al design, sarebbe molto difficile distinguerlo dal V20 dedicato a quest'anno, eppure il modello 2021 di vivo ha comunque alcune specifiche che differiscono dalla versione uscita anche in Cina, dato che questo è un modello pensato esclusivamente per il mercato Global. Se il display da 6.44″ Full HD+ AMOLED è lo stesso, non si può dire la stessa cosa del chipset, che migliora con lo Snapdragon 730G (invece del 720G). Quanto alla memoria, abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage, stavolta come il modello 2020.

Passando alla fotocamera, vivo ha confermato il sensore da 64 MP presente sulla serie uscita qualche mese fa, come anche la 8 MP grandangolare e i 2 MP per la Macro. La fotocamera selfie invece è da 44 MP, ma singola, rinchiusa in un drop notch. Per la batteria, il V20 2021 è dotato di un modulo da 4000 mAh e ricarica rapida da 33 W. Presente la FunTouch 11 basata su Android 11.

Prezzo e disponibilità

Il “nuovo” vivo V20 2021 arriva attualmente in India ad un prezzo di circa 278€, cambio di 24.990 rupie indiane. Guardando al fatto che è attualmente in versione Global, non possiamo escludere che possa arrivare anche in Europa.

