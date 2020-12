Queste settimane sono davvero calde in casa ASUS. Da poco, infatti, il brand ha lanciato sul mercato il suo nuovo smartphone da gaming, ovvero ASUS ROG Phone 3, rinnovando così un modello che già aveva conquistato la fiducia di tantissimi utenti. Non contenta, però, l'azienda ha voluto ampliare ancora di più la propria offerta in questo settore, lanciando in queste ore ASUS ROG Swift 360Hz, il primo monitor da gaming al mondo con un refresh rate di questo tipo. Vediamo in dettaglio, però, tutte le sue caratteristiche tecniche.

ASUS ROG Swift 360HZ è compatibile con NVIDIA G-Sync, e non solo

Dando un'occhiata alla scheda tecnica di questo prodotto, è immediatamente chiaro che tale monitor non conosce rivali. Questo prodotto, infatti, è dotato di un display Fast IPS da 24,5″ con risoluzione FHD (1.920 x 1.080 pixel) e refresh rate pari a 360Hz. Grazie alla tecnologia integrata al suo interno, dunque, offre un tempo di risposta di appena 1 ms, dotandosi poi anche del supporto HDR10, per immagini più nitide.

LEGGI ANCHE:

ROG Phone 3 ufficiale: è lo smartphone da gaming da battere!

Ovviamente questo dispositivo è pensato per i gamer e, in particolar modo, per tutti quei giochi più frenetici che richiedono tempi di risposta immediati. FPS e videogiochi di corse automobilistiche, per esempio, sono due delle categorie che potrebbero trarre maggior vantaggio da un prodotto del genere. ASUS ROG Swift 360Hz è anche compatibile con NVIDIA G-Sync, dotandosi anche di una DisplayPort 1.4, due ingressi USB 3.0, una HDMI 2.0 e un jack audio da 3,5mm. Qui sotto, comunque, trovate la scheda tecnica completa.

Scheda Tecnica

Display: Fast IPS 24,5″, FHD (1.920 x 1.080 pixel), HDR10, 16:9;

Fast IPS 24,5″, FHD (1.920 x 1.080 pixel), HDR10, 16:9; Dimensioni: 557 x 247 mm;

557 x 247 mm; Peso: 7,1 Kg;

7,1 Kg; Refresh Rate: 360Hz;

360Hz; Luminosità: 400 cd/m2;

400 cd/m2; Angolo di visione: 178°(Orizzontale) / 178°(Verticale);

178°(Orizzontale) / 178°(Verticale); Colori: 16,7 milioni;

16,7 milioni; Tempo di risposta: 1 ms;

1 ms; Modalità: G-Sync Esports, RTS/RPG, Racing, sRGB, Cinema e Modalità Scenario;

G-Sync Esports, RTS/RPG, Racing, sRGB, Cinema e Modalità Scenario; Input/Output: DisplayPort 1.4, 2 x USB 3.0, HDMI 2.0, jack audio.

ASUS ROG Swift 360Hz è arrivato anche qui in Italia, al prezzo consigliato di 999.99 euro. Nel caso in cui voleste saperne di più su questo prodotto, vi invito a cliccare sulla pagina ufficiale di ASUS.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu