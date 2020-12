Redmi 8 si aggiorna con la MIUI 12 Global Stable | Download

Uno dei pochi modelli a mancare nella roadmap di quelli che hanno ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 12 è Redmi 8. Rilasciato nella seconda metà del 2019, il “piccolo” di casa Xiaomi entra così a far parte dell'ultima declinazione del software proprietario. A dire il vero, si parla già della prossima release 12.5, per non parlare delle prime indiscrezioni relative alla successiva MIUI 13.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12.5 ufficiale: tutte le novità e modelli che la riceveranno

L'aggiornamento alla MIUI 12 Global arriva anche su Redmi 8

La release che porta la MIUI 12 su Redmi 8 è la MIUI 12.0.1.0.QCNMIXM, quindi la Global Stable. Per il momento niente da fare per quelle China ed EEA ed è uno dei pochi casi in cui la release globale anticipa quella cinese. Le novità portate dalla MIUI 12 sono diverse e le trovate illustrate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale di rilascio. Come tutte le ROM del genere, potete effettuare l'installazione passando per la modalità recovery. Lo staff di GizChina non si ritiene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione.5

Scarica la MIUI 12 per Redmi 8

Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu