Come cambiare seriale alla SIM ho. Mobile senza sostituzione

Nei giorni scorsi abbiamo trattato il problema relativo al furto di dati del gestore ho. Mobile, insieme alle soluzioni messe a disposizione detto stesso operatore. Tuttavia in tanti hanno segnalato che le SIM ho. Mobile sono terminate (in vari punti vendita): inoltre, la mole di utenti ovviamente ha causato anche qualche rallentamento lato server. Per questo motivo il gestore ha pensato bene di cambiare le carte in tavole e proporre anche una soluzione alternativa per tutti i clienti: cambiare automaticamente il seriale a tutti i suoi clienti coinvolti nel furto dati. Ecco come fare per conoscere il nuovo seriale della SIM ho. Mobile ma senza sostituzione fisica della stessa.

Problema ho. Mobile SIM terminate: come cambiare seriale senza sostituzione

Tramite un comunicato ufficiale ho. Mobile ha spiegato come fare per conoscere il nuovo seriale della SIM generato nuovamente per tutti i clienti, il tutto senza procedere con la sostituzione. Un bel passo in avanti, dato che come anticipato in apertura in tanti hanno lamentato problemi nel cambio SIM, con schedine terminate in numerosi punti vendita sparsi sulla penisola.

Nel comunicato si legge che il gestore ha intensificato gli sforzi per rifornire con le SIM i punti vendita autorizzati, ovviamente scusandosi con il disagio causato in questi giorni. In contemporanea, è stato attivato un nuovo servizio che permette di conoscere il nuovo seriale tramite SMS: si tratta di una soluzione che consente di avere un'informativa del nuovo codice, che va a sostituire quello stampato sulla SIM (oggetto dell'attività illecita) che quindi non ha già più valore.

Che cos'è il seriale della SIM (ICCID), perché è stato sostituito e a chi?

Il numero seriale della SIM, chiamato anche ICCID, è un numero composto da 19 cifre che serve ad identificare la schedina; nel caso delle SIM ho. Mobile questo viene sostituito solo ai clienti che hanno ricevuto l'SMS e si tratta di una misura di sicurezza per la scheda.

Come avere un nuovo seriale per la SIM ho. Mobile?

Se avete ricevuto l'SMS – che vi informa del problema del furto dei dati da parte del gestore – allora ho. Mobile ha già sostituito il seriale ICCID della vostra SIM. Quello che vi resta da fare è inviare un SMS con scritto “seriale” al 3424072211. Riceverete un SMS di conferma con il nuovo seriale ICCID: il precedente seriale – quello stampato sulla SIM – non è più valido ed è stato sostituito automaticamente da quello nuovo. Il seriale vi servirà in caso vogliate cambiare operatore, ora o in futuro.

Di seguito l'SMS che arriva ai clienti a cui è stato già rigenerato l'ICCID per la propria SIM ho. Mobile.

