Gli utenti Xiaomi stanno ricevendo una strana notifica in russo

Se possedete uno smartphone Xiaomi, in queste ore potreste aver ricevuto un'anomala notifica in russo da parte dell'app Mi Video. Diversi utenti lo stanno segnalando sui social, su Reddit e nei forum dedicati, vista la stranezza dell'accaduto, evidentemente non limitato ad una singola persona. Per il momento Xiaomi non si è ancora espressa in merito, ma c'è chi in rete sta speculando sulla motivazione per cui possa essere stata inviata.

Avete ricevuto una notifica in russo di Mi Video? Non siete i soli utenti Xiaomi

Ciò che risulta strano è che, pur avendo impostato il proprio smartphone Xiaomi in una lingua come l'italiano o l'inglese, la notifica di Mi Video sia in russo. Inoltre, perché è stata inviata a più utenti ignari?

??? Any other @Xiaomi user get this? My language is set to English (also I've never gotten a notification from Mi Video before) pic.twitter.com/3ouEqFb36a — dekzi (@dekzidev) January 7, 2021

Traducendo il messaggio della notifica di Mi Video, il risultato è il seguente:

“Se te lo sei perso, ti starai aspettando di più… Sorpresa! Solo una volta all'anno!“

Di per sé il messaggio non chiarisce molto la situazione. Ma soffermandosi sul fatto che la notifica è in lingua russa ed è stata inviata agli utenti ieri 7 gennaio, ovvero il giorno di Natale in Russia, basta fare 2+2 per risolvere l'arcano. Dovrebbe trattarsi di un semplice messaggio di auguri alla community russa di Xiaomi, a quanto pare inviato erroneamente anche in altre nazioni.

