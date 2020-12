Non è la prima volta che mi trovo a tu per tu con una sedia da gaming, ed anche se in alcuni casi l'ironia la fa da padrona, mi è capitato spesso di sentirmi chiedere (o di chiedermi, prima di iniziare ad apprezzarne le qualità) quale fosse la differenza tra un prodotto del genere de una sedia tradizionale. E la risposta è semplice: aspetto, ergonomia e dinamicità. E poi il prezzo: spesso le sedie da gaming possono essere veramente molto costose, il che le rende quasi un prodotto di nicchia, una cosa che una persona non avvezza al gaming non comprerebbe mai e poi mai.

E poi arriva Zenez con la sua Gaming Chair che cambia le cose, presentando una sedia da gaming economica già di partenza (costa 110 euro), ma che con il nostro coupon (che trovate in basso) si potrà acquistare a poco più di 80 euro: è, credetemi, a questo prezzo è assolutamente un best-buy.

Recensione Zenez Gaming Chair: economica, comoda e bella

Contenuto della confezione

La confezione della Zenez Gaming Chair è piuttosto grande. Al suo interno la sedia verrà consegnata in due blocchi, ovvero seduta e schienale separati. Ovviamente al suo interno sono presenti le istruzioni con tutti gli altri pezzi per il montaggio.

Assemblaggio

Iniziamo subito dall'assemblaggio: definirlo scomodo potrebbe essere riduttivo. La realtà dei fatti che che sono riuscito ad assemblare la Zenez Gaming Chair da solo, ma io sono una persona piuttosto paziente e schematica.

Non fraintendetemi, nulla di particolarmente difficile, ma data la stazza della seduta e dello schienale, sarebbe meglio assemblare la sedia da gaming con l'aiuto di qualcuno, in modo da non evitare di far uscire dalla bocca esclamazioni poco piacevoli.

Alcune delle viti, soprattutto quelle per i braccioli e per lo schienale, sono molto dure da avvitare e se da un lato rendono l'assemblaggio leggermente complesso, dall'altro lasciano intuire già da questa prima fase il grado di solidità del prodotto.

Superato il montaggio però, tutto il resto è in discesa.

Design e materiali

Disponibile in cinque diverse colorazioni, l'aspetto della Zenez Gaming Chair è quello tipico di una sedia da gaming, cioè molto appariscente. In questo caso però (e forse anche grazie alla colorazione bianca che abbiamo ricevuto in prova) il design della sedia da gaming di Zenez è sì accattivante, ma in un certo senso anche elegante.

Sono presenti il cuscino cervicale ed il cuscino lombare, che si possono regolare in altezza o eliminare totalmente, ed in linea generale: nonostante sia piuttosto economica, è una sedia da gaming è molto solida che non mostra la minima incertezza anche con i movimenti più bruschi.

Buoni i materiali, che sono in linea con la fascia di prezzo a cui è venduta, e che includono una piacevole pelle sintetica che restituisce una buona sensazione al tatto e vari inserti in plastica ed alluminio che garantiscono solidità.

Anche le cuciture sembrano molto resistenti e (per ora) non ho ancora trovato alcun cedimento. Infine, la corsa delle ruote è fluida e scorrevole.

I braccioli si possono regolare in altezza e sono lunghi 28 cm, mentre lo schienale si può inclinare di 90 gradi, permettendo una postura perfettamente verticale, oppure perfettamente orizzontale. Ma fate attenzione: qualora vogliate abbassare lo schienale della sedia da gaming di 180 gradi, molto probabilmente rischierete di ribaltarvi per una (chiaramente) sbilanciata distribuzione dei pesi.

Insomma, è vero che la Zenez Gaming Chair può diventare quasi come un letto, ma sarà praticamente impossibile utilizzare la sedia in questa posizione.

Ecco le dimensioni della Zenez Gaming Chair:

Capacità di carico: 136,1 kg.

Dimensioni della seduta: 50 x 53 cm (lunghezza x larghezza).

Dimensioni dello schienale: 50 x 89 cm (lunghezza x altezza).

Altezza della seduta regolabile: 40,9-50,8 cm.

Dimensioni complessive: 63,2 x 27,2 x 49,5 – 134,9 cm (lunghezza x larghezza x altezza).

Utilizzo e comodità

E veniamo quindi al punto, ossia la qualità della seduta e la comodità d'utilizzo anche per periodi di tempo prolungato. Vedete, le sedie da gaming, la stragrande maggioranza delle sedie da gaming, hanno tutte un grandissimo problema: una volta che le si inizia ad utilizzare, difficilmente se ne vorrà fare a meno. Dal canto mio posso dirvi che la Zenez Gaming Chair mi sta facendo compagnia oramai da qualche settimana in praticamente tutte le mie situazioni giornaliere: ci lavoro per almeno 8 ore al giorno, la utilizzo quando mi ritaglio un po' di tempo per leggere ed anche per giocare. Insomma, ci sono sempre seduto e si è dimostrata ottima in tutti i contesti.

Inizialmente però, data la seduta ergonomica, quando ci si siede per la prima volta si potrebbe pensare che si tratti di un modello troppo “rigido”. Vuoi per la forma ergonomica, vuoi per la presenza del cuscino lombare e di quello cervicale, quando ci si siede per la prima volta si ha la sensazione di doverlo fare in una posizione ben precisa. Posizione che, però, con il tempo si inizierà ad apprezzare sempre di più e che porterà evidenti giovamenti alla schiena e alla cervicale.

Insomma, sia lo schienale che la seduta sono morbidi ma non troppo ed entrambi sono stati progettati e costruiti in modo da sostenere il peso di chi si siede nel modo più corretto e comodo possibile, soprattutto per lunghe sessioni lavorative o di gioco.

L'unica pecca che influenza la comodità della Zenez Gaming Chair sta nei braccioli che sì, si possono regolare in altezza (e questa è una gran cosa) e possono anche ruotare sul proprio asse, ma non sono imbottiti ed il fatto che possano ruotare potrebbe rendere poco funzionale il loro utilizzo qualora ci si appoggi per sedersi o alzarsi, o semplicemente per cambiare posizione: appoggiandoci il gomito e facendo forza per spostarmi, mi è capitato più volte di “scivolare” proprio su uno dei due braccioli.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo ufficiale della Zenez Gaming Chair è di 150 euro su Amazon, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) potreste portarvela a casa ad 82 euro. Ed è un vero e proprio affare, soprattutto considerando che la stragrande maggioranza delle sedie da gaming costano almeno il doppio e che nella fascia del prezzo in sconto, non si troverà assolutamente nulla con questa qualità.

E se anche l'idea di dover spendere 82 euro per una sedia da gaming potrebbe sembrarvi una sciocchezza perché, magari, non siete degli assidui videogiocatori, dovreste avere ben chiara una cosa: le sedie da gaming non sono solo accessori per giocare, ma utilissimi compagni anche per le lunghe sessioni lavorative al computer. E, soprattutto, sono un fantastico investimento per la vostra schiena.

