Realme X2 Pro: parte il test di Android 11 Beta e Realme UI 2.0

Dopo che l'aggiornamento stabile è giunto su Realme X50 Pro, Realme X2 Pro si appresta a ricevere Android 11 Beta con la Realme UI 2.0. Lo smartphone fa parte della lista dei modelli compatibili con il major update di ultima uscita, essendo lo scorso top di gamma dell'azienda. Adesso il team incaricato ha deciso di dare il via al reclutamento degli utenti che faranno parte del beta testing del nuovo firmware. Si tratta di una fase importante e delicata, con la quale si delineerà la build definitiva che verrà rilasciata poi al pubblico.

Inizia il testing dell'aggiornamento ad Android 11 Beta e Realme UI 2.0 per Realme X2 Pro

Come al solito, il beta testing iniziale è rivolto agli utenti cinesi che sono in possesso di Realme X2 Pro. Saranno scelti 200 persone entro il 6 dicembre, mente la prima Beta verrà rilasciata il prossimo 10 dicembre. Per quanto riguarda Realme X2, invece, l'aggiornamento sarà rilasciato durante il successivo mese di gennaio. Trovate tutto nella roadmap ufficiale pubblicata all'interno di questo articolo, assieme alle novità introdotte dalla Realme UI 2.0 basata su Android 11.

