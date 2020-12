Nuove schiarite per la situazione internazionale di Huawei. Infatti, dopo alcune importanti concessioni ottenute nei mesi scorsi, tra cui i chipset di Qualcomm, si aggiunge alla fornitura per i chipset memorie la giapponese Kioxia (ex Toshiba), storicamente un produttore molto legato a Huawei.

Huawei: la fornitura di chipset di Kioxia sarà solo per server data center, c'è ancora da attendere per le memorie flash

Dopo la richiesta effettuata ad ottobre 2020 che Kioxia ha effettuato agli USA per ottenere la licenza di fornitura a Huawei, è arrivata l'approvazione ma anche questa, come anche di altre compagnie, è limitata. Infatti, il produttore giapponese può solo fornire chipset per le memorie dedicate ai data center dei server, mentre quelle per le memorie flash (che al colosso cinese servono per gli smartphone, soprattutto) ci sarà da attendere.

L'impressione è che non sia difficile che prima o poi Kioxia riesca ad ottenere anche quella, ma ci sarà da lavorare. Del resto, Huawei potrebbe anche accontentarsi per il momento, visto che ha già ottenuto il permesso per la fornitura da parte di Samsung e SK Hynix, che forniscono anche memorie flash. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà in una situazione ancora troppo intricata.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu