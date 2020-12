Recensione Xiaomi Deerma DEM-ZQ610: scopa a vapore con 5 modalità di pulizia

Dando un'occhiata ai prodotti che da qualche anno a questa parte stanno spopolando in rete, non troviamo solo smartphone. Nell'ultimo periodo, infatti, tanti brand si sono lanciati nella produzione di dispositivi smart per la casa, anche nel campo della pulizia. Tra i tanti non possiamo non annoverare, quindi, i vari robot aspirapolvere, così come tutte le scope elettriche in stile Dyson. Ovviamente, dunque, Xiaomi non si è fatta scappare la possibilità di entrare all'interno di questo mercato con diversi nuovi prodotti, tra cui anche il nuovo Xiaomi Deerma DEM-ZQ610. Questo accessorio, in realtà, non può essere considerato come una semplice scopa elettrica, perché di fatto non lo è. Si tratta, infatti, di una vera e propria scopa a vapore. Cosa ancora più interessante, però, è la possibilità di sfruttare 5 diverse modalità di pulizia, rendendolo uno dei device più versatili in tale ambito. Scopriamola meglio insieme, quindi, all'interno di questa recensione completa.

Recensione Xiaomi Deerma DEM-ZQ610

Unboxing

Osservando la confezione di vendita, notiamo dimensioni piuttosto generose. Al suo interno, infatti, malgrado la buona ottimizzazione di tutti gli spazi, le componenti sono piuttosto voluminose. All'interno di tale box, comunque, troviamo:

Deerma DEM-ZQ610;

tre diversi tubi in plastica per estendere la lunghezza del prodotto;

due panni bianchi;

accessorio per la pulizia dei pavimenti;

strumento con testina a setole rigide, ideale per le fughe dei pavimenti;

accessorio per la pulizia della cucina;

strumento per il lavaggio e la pulizia dei vetri, adatto anche alla sterilizzazione;

sacchetto in tessuto Oxford, per riporre tutti gli accessori;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua inglese.

Design & Materiali

Xiaomi Deerma DEM-ZQ610 presenta un corpo centrale piuttosto voluminoso che misura 389 x 85 x 180 mm, con un peso di 2,9 Kg. Dopo diverse decine di minuti di utilizzo, dunque, la fatica si fa sentire nel maneggiare un prodotto del genere. Malgrado questo, il design è piuttosto ricercato, con questa alternanza di colori, tra rosso e bianco, davvero piacevole alla vista. Dal punto di vista costruttivo, comunque, è piuttosto solido e non presenta alcuna imperfezione degna di nota, in ogni sua parte. Tutta la struttura esterna è realizzata in plastica, come il 99% degli accessori presenti in confezione. Anche nel loro caso, però, ho notato una certa solidità dal punto di vista dell'assemblaggio. Credo, quindi, che Xiaomi abbia colpito nel segno sotto questo aspetto.

Design e funzionalità puntano ad uno stile minimale, dato che sulla parte superiore del corpo centrale sono presenti solo due LED di stato. Quello in basso, di colore rosso, ci avverte del fatto che il dispositivo è acceso. Quello più in alto, di colore verde, si accende solo quanto il prodotto è effettivamente pronto al funzionamento. Sul retro, invece, trova sede il tasto ON/OFF che, però, secondo molti avrebbe potuto magari anche essere posizionato sul manico superiore. Vi dico, però, che lo si schiaccia pochissime volte durante le varie fasi di pulizia, quindi trovo ideale la posizione che Xiaomi gli ha dedicato. Dando sempre un'occhiata al corpo centrale, poi, notiamo la presenza sulla parte inferiore del serbatoio dell'acqua, da soli 230 ml. Diciamo che sotto questo aspetto, invece, il brand avrebbe potuto fare qualcosa di più, anche se mi rendo conto che a quel punto, con un serbatoio più grande, ne sarebbe venuta meno la maneggevolezza.

Tutti gli accessori sono realizzati in plastica, come detto anche precedentemente. Non sono nulla di così particolare ma nel loro complesso sono ben realizzati, mostrando una plastica piuttusto solida e resistente. Questo discorso, dunque, vale tanto per le componenti che servono ad estendere la lunghezza della parte centrale, così come per le due principali scope fornite in confezione.

Scheda Tecnica

Pressione: 3 bar;

Potenza massima: 1.600 W;

Tempo di riscaldamento: 20 secondi;

Dimensioni: 389 x 85 x 180 mm;

Peso: 2,9 Kg;

Capienza serbatoio d'acqua: 230 ml;

Lunghezza cavo alimentazione: 4 metri;

Funzionamento & Pulizia

Deerma DEM-ZQ610 è una semplice scopa a vapore, che in tutta sincerità non necessita neanche di un manuale delle istruzioni per essere utilizzata. Anche solo con un'occhiata alle varie componenti si capisce subito come vanno posizionate e, soprattutto, utilizzate. Dal punto di vista estetico, però, non nego che il design sia quasi identico a quello di una comune scopa elettrica, come quelle che di recente abbiamo anche recensito sul nostro sito. A differenza di queste, dunque, dobbiamo solo riempire il serbatoio d'acqua presente sulla parte inferiore, che può essere estratto molto semplicemente cliccando sull'unico tasto presente sulla scocca. A questo punto, una volta reinserito il serbatorio, il gioco è fatto.

Avviare il prodotto presume che la spina (europea) sia stata collegata ad una presa di corrente. A quel punto il LED, sul manico della scopa, si accenderà all'instante di rosso. Dovremo attendere, quindi, solo qualche istante per vedere accendersi anche quello verde, posto subito sopra di esso. Sarà questo il momento buono, quindi, per cliccare sul tasto ON/OFF posto sul retro e cominciare a pulire. Dopo l'accensione del prodotto, però, vi segnalo che deve passare ancora qualche istante prima che la macchina si scaldi in maniera adeguata. Solo successivamente comincieremo ad avvertire la fuoriscita del vapore dalla nostra scopa, qualunque sia l'accessorio utilizzato.

Come detto, all'interno della confezione troviamo vari strumenti, che possono portare complessivamente a ben 5 differenti modalità di pulizia. Abbiamo la possibilità, dunque, di pulire le fughe tra le piastrelle, di pulire il pavimento, di igienizzare le tende, di lavare i vetri e di pulire tutta la zona della cucina, soprattutto quella dove risiedono i fornelli. Grazie al suo getto, in grado di raggiungere una temperatura di 150°, possiamo rimuovere qualsiasi traccia di sporco. Ho provato personalmente a pulire le fughe tra la piastrelle di casa e devo dire che il risultato è stato ottimo. C'è un unico problema per quanto mi riguarda: il serbatoio d'acqua è limitato e mi ha costretto a dover effettuare diversi refill nel corso di un'unica sessione di pulizia. Malgrado questo il dispositivo, in questa fase, è risultato essere piuttosto comodo da utilizzare. Non mi ha convinto, invece, in tutte quelle siituazioni in cui ho dovuto tenerlo in alto, magari nel corso della pulizia di un vetro. Qui, infatti, il peso di quasi 3 Kg, solo del corpo centrale, si è fatto sentire parecchio.

Credo che sia una scopa a vapore piuttosto semplice ed immediata da utilizzare. Devo anche dire, però, che nonostante una potenza di 1.600W riesce a pulire in maniera abbastanza soddisfacente ma non può farlo ovviamente in maniera così rapida come ci si aspetterebbe. Con un prodotto simile, della Karcher, sono riuscito quasi a dimezzare i tempi nella pulizia delle fughe dei pavimenti. Non voglio, però, mettere a confronto due prodotti di questo tipo che, anche dal punto di vista del prezzo, sono distanti anni luce.

Accessori

Come già ribadito più volte, la particolarità di questo dispositivo è la quantità di accessori forniti in confezione. Dando uno sguardo a tali componenti, quindi, troviamo innanzitutto ben tre tubi in plastica che permettono di modulare a piacere la lunghezza della parte centrale. Quando si utilizza l'accessorio per la pulizia dei pavimenti, sfruttando l'apposito panno fornito in confezione, è molto utile poterli utilizzare tutti e tre arrivando ad un'altezza ottimale. Questi, poi, si incastrano bene l'uno con l'altro, non mostrando alcun problema in tal senso.

Devo dire che tutti i vari accessori sono stati ben studiati, compreso quello che permette di pulire agevolemente i fornelli della cucina. Questo è dotato, infatti, di una testina rigida che non graffia le superfici in ceramica e permette di eliminare lo sporco senza troppi problemi. Vale lo stesso discorso anche per l'accessorio che più ho utilizzato, quello per pulire le fughe delle piastrelle. Anche in questo caso, sfregando ed utilizzando il getto di vapore, sono riuscito ad ottenere ottimi risultati. Ci vuole più tempo per portare a compimento tale operazione rispetto ad altri prodotti concorrenti (più costosi), ma alla fine il risultato è eccellente.

Prezzo & Conclusioni

Xiaomi Deerma DEM-ZQ610 viene venduto su Banggood al prezzo di circa 70 euro. Ovviamente è una cifra bassa, soprattutto per quello che viene offerto in confezione. All'interno, infatti, abbiamo già tutto il necessario per pulire praticamente ogni superficie di casa senza troppi sforzi.

Magrado tutte le cose positive, però, ci sono anche dei malus come il serbatoio troppo piccolo e la potenza da 1.600 W che non è proprio il massimo. Ribadisco, però, che per quello che costa e, soprattutto, per le prestazioni che offre è uno dei prodotti migliori in questa fascia di prezzo. Non è possibile trovare di meglio sul mercato che sia in grado di garantire affidabilità e buoni risultati. Xiaomi, quindi, ha colto nel segno con tale dispositivo, proponendosi a tutte quelle persone che fanno della tecnologia il proprio stile di vita, adottando molto volentieri soluzioni di questo tipo.