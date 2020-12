Uno delle entità tecnologiche più importanti del mondo, ma soprattutto tra le più influenti in Cina, ZTE, sembra aver dato una svolta al suo mercato Consumer. Il brand, ora di Ni Fei, ha infatti lanciato il nuovo caricabatterie ZTE 65 W GaN, ad un prezzo molto concorrenziale.

ZTE 65 W GaN: il caricabatterie ultra-rapido ricarica fino a 3 dispositivi e supporta tutti gli standard

Com'è strutturato quindi l'accessorio di ricarica ultra-rapida? Il caricabatterie ZTE 65 W GaN è nel design semplice, bianco e minimale, come impone il mood cinese. Ma le sue specifiche sono decisamente importanti. Partendo infatti proprio dalla sua potenza massima, 65 W, che permette di caricare tanti tipi di dispositivo.

Il caricatore è dotato di una spina estraibile, quindi facile da portare, ma anche di 3 porte: 2 Type-C ed una USB Type-A. Ed in effetti le combinazioni di questo accessorio ZTE sono davvero tante, come vi illustriamo di seguito.

USB Type-C 1 = 65 W

Type-C 2 = 65 W

USB Type-A = 30 W

Type-C 1 + Type-C 2 = 45 W + 18 W = 63 W

Type-C 1 + USB Type-A = 45 W + 18 W = 63 W

Type-C 1 + Type-C 2 + USB Type-A = 45 W + 15 W = 60 W

Insomma, pare proprio non scontentare nessun tipo di dispositivo, anche grazie al supporto di cui è dotato, in grado di rispettare standard: Apple USB Power Delivery (PD) 3.0, Qualcomm Quick Charge (QC) 3.0, HiSilicon Fast Charging Protocol (FCP), Huawei SuperCharge (SCP) e Samsung Adaptive Fast Charging (AFC). Non manca proprio nulla.

Prezzo e disponibilità

E veniamo poi al prezzo, visto che anche quest'ultimo possiamo dire sia una chicca dello stesso caricabatterie ZTE 65 W GaN, che è di circa 19 € al cambio (149 yuan cinesi). Per ora è disponibile solo in Cina, ma chissà che con Axon 20 5G Global non arrivi anche questo, oppure che non arrivi prima su store come AliExpress.

