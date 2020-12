Recensione 59S X1: uno sterilizzatore da viaggio, compatto e semplice da utilizzare

Con la recente pandemia di Coronavirus (Covid-19) è nata l'esigenza d'igienizzare quanto più possibile tutte le superfici. Ogni giorno, infatti, tocchiamo una quantità incredibilmente diversa di oggetti, che potrebbero anche essere infetti. Non si parla, ovviamente, solo di Covid, ma anche di altri batteri ed virus. Motivo per cui uno sterilizzatore portatile potrebbe rappresentare una parziale soluzione al problema. Tra le aziende leader nella produzione di dispositivi simili troviamo sicuramente 59S, di cui abbiamo già provato qualche prodotto (vedi le recensioni di 59S S2 e 59S X5). Dunque, il nuovo 59S X1 si candida sicuramente per essere uno dei prodotti più utili in tale ambito, risultando semplice da utilizzare e molto compatto.

Recensione 59S X1

Unboxing

Che si tratti di un prodotto compatto lo si evince anche dalla confezione di vendita, davvero piuttosto piccola. All'interno di tale box, dunque, troviamo:

59S X1;

breve manuale delle istruzioni, in lingua inglese;

cavo USB/microUSB.

Design & Materiali

Si tratta probailmente di uno dei prodotti più compatti in tale settore. Questo 59S X1, infatti, misura 140 x 69 x 17 mm, con un peso di appena 92 grammi. Devo dire, quindi, che è facilmente trasportabile, trovando spazio in una qualsiasi borsa di media grandezza o, in alternativa, in uno zaino. Con queste dimensioni, dunque, non sarà difficile trovargli una collocazione. Dando un'occhiata ai materiali, poi, notiamo la presenza di una struttura realizzata totalmente in plastica, di colore grigio con inserti in arancione.

Osservando la parte inferiore vediamo come il brand abbia deciso di inserire ben 6 LED UVC, disposti a due a due, che coprono quindi tutta la superficie. Non mancano, poi, alcuni elementi essenziali in tale prodotto, che all'occorrenza possono richiudersi su sé stessi per diminuire lo spazio occupato. Vi parlo, dunque, delle due parti mobili che di fatto tengono in piedi l'intera struttura durante la procedura di sterilizzazione dell'oggetto al di sotto di essa. Anche queste sono realizzate in plastica e mostrano una buona solidità. Vi consiglio, però, di non forzarle più di tanto per evitare che si rompano dopo pochi utilizzi.

Questo prodotto mostra due tasti principali. Tenendo premuto per qualche istante sul tasto ON/OFF il dispositivo si accende ed è possibile, quindi, procedere alla sanificazione. L'altro tasto, quello posizionato sulla sinistra, serve semplicemente per avviare un rapido processo di sanificazione della durata di 59 secondi. Poco più a destra, poi, abbiamo l'ingresso microUSB che serve solo per la ricarica del prodotto. Come potete vedere, quindi, è possibile utilizzare fin da subito questo dispositivo senza alcun tutorial, data la sua estrema semplicità. Vi segnalo, però, come sulla parte frontale siano indicate alcune informazioni di sicurezza che vi raccomandano di tenere pelle e occhi lontani dai LED UVC.

Funzionamento

Qualche cenno storico sull'azienda è sempre importante, soprattutto quando si parla di prodotti di questo tipo. 59S è, dunque, una delle aziende più rinomate nel settore della sterilizzazione degli ambienti. All'interno del loro catalogo, infatti, sono presenti tantissimi diversi prodotti, tutti caratterizzati dalla presenza di un sistema di sterilizzatore proprietario, che promette di eliminare all'istante il 99,9% di batteri. A conferma della loro fama, poi, nel corso di questi anni alcuni di questi dispositivi hanno ricevuto anche alcuni premi come l'IF Design Award 2020, Good Design Award 2019 ed altri.

Come detto anche in precedenza, questo dispositivo è semplicissimo da utilizzare. Per accenderlo, infatti, basta tenere premuto per due secondi sul tasto ON/OFF. Capiremo che tutto funziona perfettamente perché si attiverà subito un LED verde, sulla parte superiore, che rimarrà acceso. Questo comincierà a lampeggiare solo nel momento in cui verrà attivata la procedura di sanificazione: a questo punto vedremo i LED UVC accendersi ed il LED verde lampeggiare, fino alla conclusione del processo. Vi ricordo, infatti, che cliccando sul tasto ON/OFF una volta acceso il prodotto, tale procedura durerà 180 secondi. Sfruttando il tasto posto alla sua sinistra, invece, avvieremo una soluzione molto più rapida, da 59 secondi.

Tutte le informazioni riguardanti il funzionamento e le misure di sicurezza sono indicate all'interno del libretto delle istruzioni. Questo è totalmente in lingua inglese, ma con un traduttore a portata di mano non dovrebbe essere un problema capire tutto ciò che sta scritto al suo interno. Tralasciando questo aspetto, comunque, posso dirvi di aver provato 59S X1 in diverse situazioni con differenti tipologie di oggetti. Non solo smartphone, dunque, ma tutto ciò che può essere inserito sotto tale superficie, quindi chiavi, cuffie, chiavette USB, panni per gli occhiali e tanto altro. Sicuramente ne avrò già parlato in altre recensioni di questo tipo, ma ve lo ripeto: non posso certificare che tale dispositivo funzioni al 100%. Sulla confezione vengono riportate alcune informazioni riguardanti varie certificazioni ospedaliere, ma sta sempre a voi crederci o meno. Posso dirvi solo che, in effetti, i LED sprigionano una luce intensa, forse più incisiva di quella che ho potuto vedere su altri prodotti simili. Questo aspetto, quindi, mi rassicura in merito alla sua efficacia.

Quello che ho trovato davvero comodo, soprattutto in questi ultimi giorni, è stata la possibilità di poterlo portare con me senza alcun problema. Mi è capitato, infatti, di entrare per un attimo in un'altra casa, e di sfruttare tale prodotto per igienizzare il mio smartphone. Stessa cosa che ho fatto, ad esempio, tornando a casa dopo ogni breve uscita.

Prezzo & Conclusioni

59S X1 è attualmente in vendita su Amazon al prezzo di 31,11 euro, in sconto. Non è certamente una cifra contenuta per un prodotto del genere, ma comunque in linea con quello che viene offerto sul mercato. Questi sono accessori molto richiesti, soprattutto in questo periodo, dunque per avere una certa qualità non si scende mai sotto una certa soglia. Nel caso in cui foste interessati ad un prodotto portatile, facilmente utilizzabile e molto intuitivo, ne consiglio l'acquisto. Ho trovato davvero geniale questo tipo di soluzione, pur non avendo alcuna certezza in merito alla sua reale utilità. Motivo per cui consiglio sempre di agire in una determinata maniera: non eseguite la procedura di sterilizzazione solo una volta ma, magari, almeno un paio di volte. Questo aumenterà sicuramente le possibilità di efficacia del dispositivo.