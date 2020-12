Realme potrebbe lanciare un visore VR, con una speciale mascotte

Mentre l'attenzione è tutta sullo Snapdragon 888 e il prossimo modello Race – già confermato dalla stessa azienda – ecco che arriva l'ennesima novità per l'azienda. Se state pensando a nuove cuffie (le Buds Q2 e le Air 2) farete bene ad ingranare la retromarcia: Realme sembra aver annunciato Realmeow, con un riferimento abbastanza chiaro ad un visore VR. Di cosa si tratterà esattamente?

Realme potrebbe avere in serbo un visore VR: ma che cos'è Realmeow?

So the cute character now has a name.

Realmeow 😍 https://t.co/wSs7v1ubeV pic.twitter.com/G0SU0jDXup — Mukul Sharma (@stufflistings) December 7, 2020

Lo scorso novembre la compagnia asiatica ha registrato il marchio Realmeow e depositato una sorta di mascotte, con una menzione ad un paio di occhiali VR. A quanto pare l'arcano potrebbe essere stato svelato dal poster che vedete nell'articolo, pubblicato dalla divisione pakistana del brand e con riferimento ad un evento fissato per il 15 dicembre. Si tratterà del debutto di un visore VR a marchio Realme?

Ovviamente questo è il primo pensiero ma è meglio raffreddare subito gli animi: potrebbe anche trattarsi di un modo simpatico per presentare la mascotte del brand, magari con una clip da guardare proprio tramite VR, e quindi non il debutto di un dispositivo. Come al solito in questi casi sarà necessario pazientare ancora un po' di giorni, magari sperando in qualche leak grazie ai soliti insider.

