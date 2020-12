Con l'esplosione della moda dei prodotti per la pulizia intelligente in casa, sicuramente per Natale sarà facile pensare ad un regalo. Come potrebbe essere il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic Ultenic D5S, che va in offerta sconto con Coupon su Geekbuying, spedito da Europa, ad un prezzo davvero interessante.

Proscenic Ultenic D5S: potenza e convenienza con il robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta con Coupon su Geekbuying

Com'è fatto quindi questo accessorio per la casa? Il robot aspirapolvere Proscenic Ultenic D5S ha sicuramente un bel design, mosso anche dalla parte superiore in vetro temperato liscio, ma anche tante specifiche interessanti. Come la potenza di aspirazione da 2200 Pa, una batteria 2600 mAh ed un contenitore per la polvere da 500 ml.

Non solo però, perché l'Ultenic D5S ha anche una doppia funzione di lavaggio che lo rende un robot aspirapolvere lavapavimenti, grazie al serbatoio d'acqua da 300 ml. Inoltre, si possono delimitare le zone da non pulire con la striscia magnetica. I sensori presenti permettono l'auto-ricarica, l'anti-caduta, l'anti-collisione ed anche il superamento ostacoli.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic Ultenic D5S arriva quindi in offerta con sconto Coupon al prezzo di 153.70 €, con tanto di spedizione da Europa gratis, che lo rendono un accessorio utile ed economico.

