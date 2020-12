Quando si guarda ai colossi della tecnologia, soprattutto quelli provenienti dalla Cina, ci si rivolge sempre ad un ecosistema. Tra i brand più attivi in questo senso, se non il più attivo, c'è ovviamente Xiaomi. La compagnia di Lei Jun, in questi giorni, è al centro delle notizie che la vorrebbero al lavoro, congiunto al colosso del settore BYD, di un'auto elettrica proprio con elementi Xiaomi.

Xiaomi e BYD smentiscono categoricamente le voci su un'auto elettrica realizzata insieme

Sebbene in Cina molte aziende collaborino per determinati progetti, le pretese ambiziose rivolte alla realizzazione di un'auto elettrica fanno storcere il naso soprattutto a brand della tecnologia come Xiaomi. Già Huawei ha più volte ribadito che non costruirà da sola un'auto ma aiuterà le aziende del settore automobilistico fornendo la sua tecnologia. Il discorso potrebbe interessare anche la stessa Xiaomi, ma al momento non è effettivamente nei piani, soprattutto insieme a BYD.

Ed infatti, alle sempre più frequenti voci in merito alla nuova Qingyue S1, un'auto elettrica pensata per giovani, è arrivata la smentita categoria sia da Xiaomi, sia da BYD. La prima nega di aver fornito componenti tecnologici alla casa automobilistica, la seconda nega proprio ogni coinvolgimento del colosso di Lei Jun nella produzione di quest'auto, che non si sa neanche se vedrà la luce.

Addirittura, BYD si sta attrezzando al fine di procedere per azioni legali in merito, segno che la questione è effettivamente delicata.

