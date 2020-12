Realme apre una stanza virtuale per i fan, dove suggerire cosa migliorare

Sulla falsa riga della “cugina” OnePlus e del suo programma IDEAS, Realme dà il via alla New Features Proposal Room. La società si è sempre dimostrata molto responsiva nell'informare la propria community. Complice anche la sua giovane età, la dirigenza si è affidata alla comunicazione online, come dimostra l'esistenza dei vari video FAQ su YouTube. L'azienda ha così deciso anche di dare voce ai propri utenti, lanciando un'iniziativa che permetterà loro di dare suggerimenti di varia natura.

Realme inaugura la New Features Proposal Room: via libera al feedback della community

Questa stanza virtuale permetterà a Realme di migliorare la propria UI, ascoltando cosa vogliono i possessori dei suoi smartphone. Una delle prime features messa in discussione sono gli widget, con l'azienda che sta cercando di renderli sempre più intuitivi ed efficienti. Vedremo se ci sarà anche una piattaforma simil-OnePlus IDEAS, dando modo agli utenti di votare le proposte altrui e permettendo agli sviluppatori di sapere subito quali siano quelle più quotate.

Per il momento, Realme New Features Proposal Room è limitato alla sola utenza cinese, ma non è da escludere che in futuro venga espanso anche all'occidente.

