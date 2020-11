OnePlus annuncia quali IDEAS 2.0 verranno aggiunte nella OxygenOS

Con la conclusione del programma IDEAS 2.0, OnePlus si prepara a tutta una serie di migliorie che saranno apportate alla OxygenOS. Per chi non lo sapesse, l'iniziativa IDEAS ha permesso alla community di farsi sentire, proponendo vere e proprie idee per affinare l'esperienza hardware e software. Rilanciata durante questo autunno, si è sviluppata nell'arco di tre round ogni due settimane circa e le proposte sono state numerose. E adesso che siamo giunti a conclusione siamo pronti a scoprire quali saranno prese da OnePlus.

OnePlus IDEAS 2.0: ecco quali proposte verranno abbracciate dalla OxygenOS

Proposte accettate

OnePlus parla di come la OxygenOS migliorerà l'esperienza in ambito gaming, aggiungendo un contatore FPS fra le opzioni di Game Space. Sarà così possibile monitorare ai più curiosi in tempo reale il frame rate durante le partite. Sempre in merito alle novità, OnePlus annuncia l'introduzione di una modalità di risparmio energetico ultra per ridurre ulteriormente i consumi. Inoltre, sarà aggiunta anche la possibilità di trasferire files da e sul PC via wireless. La UI di OnePlus permetterà anche di separare i volumi delle app. Parlando di personalizzazione, sarà possibile scegliere gli elementi della lock screen, dando maggiore libertà agli utenti. Per concludere, la OxygenOS si arricchirà di opzioni quali la possibilità di scelta del Tema Scuro nero anziché grigio e la creazione di screenshot parziali.

Proposte rifiutate

Passiamo adesso a quali IDEAS, invece, non saranno aggiunte nella OxygenOS da OnePlus. Sono numerose, perciò ve le elenchiamo:

Modalità Desktop

Anello LED di notifica attorno alla selfie camera punch-hole

Lavoro con le piattaforme social per ottimizzare la fotocamera

Migliorie per il processo di elaborazione delle immagini

Gestures back tap di iOS 14

Pixel shifting per prevenire i fenomeni di burn-in

Velocità di ricarica personalizzabile

Audio simultaneo su due dispositivi Bluetooth

Personalizzazione dell'animazione dello sblocco ID

Animazioni per il pairing di accessori

Personalizzazione della barra di navigazione

Sostituire il dialer Google con quello OnePlus

Badge numerico delle notifiche sull'icona delle app

Info della salute della batteria

Layout classico per la OxygenOS 11

