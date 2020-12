Sebbene tra il 2019 e questo 2020 ormai prossimo alla fine ci si è fatti un'idea di cosa siano gli smartphone pieghevoli, bisogna aspettarsi un 2021 per il settore praticamente monopolizzato da un brand. Parliamo ovviamente di Samsung, che nel prossimo anno provvederà a lanciare 3 modelli di pieghevole, sia della gamma Galaxy Fold, con un modello Lite, che della gamma Flip, con la versione 2.

A rivelare questa indiscrezione sui foldable del brand sudcoreano è l'Istituto di Ricerca OLED UBI Research. L'ente dichiara che saranno quindi 3 i modelli di smartphone pieghevole di Samsung, precisamente saranno Galaxy Fold 3, ma anche un Fold Lite e anche il nuovo Flip 2, con tecnologia clamshell.

Andando nello specifico dei tre smartphone pieghevoli, l'ente ha rivelato nuovi dettagli che vanno oltre già quelli rivelati nei mesi scorsi sul Galaxy Fold 3, che sarà dotato di un display interno da 7″ ed uno esterno da 4″. Questo vuol dire che fuori avremo un pannello più piccolo rispetto al Fold 2. Come già affermato inoltre, sarebbe confermata la selfie camera sotto il display. Questo grazie ad un transistor a film sottile (TFT) a ossido policristallino a bassa temperatura (LPTO).

Passando alla versione “economica”, il pieghevole Fold Lite di Samsung manterrà le proporzioni display del fratello maggiore, ma avrà ovviamente specifiche sostanzialmente inferiori rispetto al top gamma. Infine, abbiamo il Flip 2, il pieghevole a conchiglia, avremo un display interno da 6.7″ ed uno esterno da 3″. Un'enorme evoluzione rispetto al microscopico schermo da 1.1″ dell'attuale Flip.

Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti e, si spera, per tutte le tasche. Quanto alla data di uscita, UBI Research conferma al momento l'indiscrezione che vedremo Samsung Galaxy Fold 3 nel mese di giugno 2021, così come Flip 2, mentre il pieghevole economico Fold Lite arriverà nei primi tre mesi dell'anno entrante, provando quindi ad abbassare le pretese di prezzo.

