L'essenza di un brand di tecnologia, proprio per sua natura, è quello di aggiornarsi sempre e guardare sempre avanti. E tante compagnie cinesi ne hanno fatto una filosofia interna, come OPPO, che per intensificare e migliorare l'esperienza ha fondato il primo laboratorio dedicato all'innovazione del 5G in India.

OPPO: ecco cosa si andrà a sviluppare nel laboratorio 5G in India

Il laboratorio di innovazione 5G di OPPO è stato fondato dalla compagnia a Hyderabad, in India, al fine di sviluppare la tecnologia di base per quelli che sarà l'ecosistema smart mosso da questo tipo di connessione. Mossa di certo ambiziosa, ma che il brand aggiunge a tutte le sfide vinte in merito alla commercializzazione e nello sviluppo tecnologico di un paese emergente come quello indiano.

A spiegare i principi di questa scelta c'è Levin Liu, Responsabile dell'Istituto di Ricerca OPPO: “La rete 5G è sempre stata una direzione essenziale per lo sviluppo tecnologico di OPPO e l'India è uno dei mercati più importanti in cui teniamo in grande considerazione i talenti locali. Con la creazione del laboratorio 5G in India, puntiamo a raggiungere ulteriori progressi nelle tecnologie di base all'interno dell'ecosistema 5G e a guidare la trasformazione dell'industria con i nostri partner“.

Questo laboratorio segue e si ricollega alla strategia attuale e futura di OPPO basata sul principio 3 + N + X che il brand ha annunciato recentemente, dove N rappresenta le capacità essenziali guidate della compagnia, tra cui appunto 5G, AI e connettività. Ed è qui che agirà il laboratorio, andando a sviluppare questo tassello chiave.

Inoltre, questo importante traguardo si aggiunge già agli intensi lavori di istituzione della nuova connessione in Europa sia con Qualcomm, sia con Ericsson e Swisscom, che rendono OPPO uno dei brand più attivi ed avanzati nel panorama mondiale.

