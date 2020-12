Samsung: al “First Look 2021” vedremo il display del futuro

Come abbiamo intuito ormai gran parte del divario tecnologico su alcuni prodotti si gioca proprio sulla qualità del display. Ci sono alcuni brand molto più attenti sotto questo aspetto, anche per meri interessi economici, come Samsung. All'interno della propria azienda, infatti, risiede anche tale business, soprattutto per quanto riguarda i pannelli OLED. Sembra, però, che il brand sudcoreano abbia altri progetti in mente e voglia “rivoluzionare” tale settore. Al First Look 2021, dunque, potremmo vedere finalmente qualcosa di nuovo.

Arrivano le nuove Smart TV di Samsung?

Ancora non abbiamo dettagli in merito a questo evento, ma Samsung ci ha fatto capire che al First Look 2021 ci saranno alcune novità in ambito display. Dovremo attendere, probabilmente, il 6 gennaio per saperne qualcosa di più, ma per il momento possiamo avanzare qualche ipotesi. Nella locandina pubblicata qualche ora fa in rete, infatti, si nota la presenza di diversi prodotti sullo sfondo, di diverse dimensioni. Tutto fa pensare, però, che si tratti sempre di televisori, dato che la maggior parte di queste figure sembrano raffigurare proprio una TV.

Sebbene la società non lo abbia ancora confermato, è probabile che sveli anche i suoi nuovi televisori MicroLED, i televisori Mini-LED e i nuovi modelli QLED 4K e 8K. Anche in questo caso, però, al momento non vi è certezza. Non resta, quindi, che attendere qualche news nelle prossime ore, o direttamente il 6 gennaio.

