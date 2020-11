Giornata di grandi innovazioni per quello che concerne la tecnologia di OPPO. Il colosso cinese, oltre ad aver presentato vari prodotti molto interessanti in prospettiva, ha definito la sua strategia tecnologica per il suo ecosistema.

La tecnologia dell'ecosistema OPPO passerà per la strategia “3 + N + X”

A spiegare come si comporrà la tecnologia dell'ecosistema OPPO nel prossimo futuro è proprio Tony Chen, fondatore e CEO del brand, che ha illustrato passo dopo passo la strategia “3 + N + X“. Cosa vuol dire? Partendo dal primo fattore, il 3 rappresenta le capacità tecniche di base hardware, software e servizi. Proseguendo, la N rappresenta invece la competenza per l'AI, la sicurezza, la privacy ed il multimedia. Infine, la X sta per utili servizi accessori come AR, ricarica flash, imaging ed altre nuove forme della differenziazione tecnologica.

A questo poi Tony Chen ha fatto seguito con i motivi di questa strategia, parlando del fatto che non servirà ad abbattere la concorrenza, ma gioverà a tutto l'ambiente tecnologico. Infatti, la competitività della tecnologia di OPPO è basata sulla convinzione aziendale “La tecnologia è per il bene del mondo e delle persone“.

Anche perché non parliamo solo di ecosistema e prodotti consumer, ma anche di ricerca medico-scientifica, dato che il marchio sta sviluppando una nuova piattaforma dedicata alla diagnosi ausiliaria per il Covid-19, che ha raggiunto una precisione di riconoscimento del 99.76%. Questo aiuterà i medici ad approfondire i metodi curativi al virus, soprattutto perché OPPO fornirà questa tecnologia gratuitamente al fine di ottenere uno screening più rapido ed efficace.

