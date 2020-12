In questo periodo, c'è sempre più necessità di avere una connessione ed una comunicazione sempre più veloce. E la rete 5G è effettivamente la soluzione migliore in questo senso, con passi sempre più importanti in quanto a copertura. Questo grazie anche a colossi come OPPO, Swisscom ed Ericsson, che migliorano il 5G in Europa con le prime chiamate voce e dati con la tecnologia Standalone.

OPPO: ecco la tecnologia usata per le chiamate voce e dati in 5G Standalone in Svizzera

Come nasce questo esperimento tra OPPO, Swisscom ed Ericsson per il 5G Standalone tenutosi a Berna, in Svizzera? Molto semplicemente, i tre brand hanno messo ognuno la propria tecnologia a disposizione per effettuare le prime chiamate voce e dati con la nuova connessione. Infatti, sono stati utilizzati l'Ericsson 5G Radio Dot System, 5G Core, IMS e dispositivi OPPO 5G.

Gli smartphone utilizzati da Swisscom per il 5G Standalone in chiamata, utilizzando il Voice over New Radio (VoNR) e l'Ericsson Spectrum Sharing, sono stati Find X2 Pro e Reno 4 Z 5G dato che sono dotati di due chipset diversi.

Così, combinando lo spettro FDD a larga copertura in banda bassa e lo spettro TDD ad alta capacità in banda media, la soluzione di Ericsson permetterà una copertura più ampia in tutta Europa. E per OPPO, avere la possibilità di dare il via a tutta una serie di opportunità proprio in merito al 5G Standalone è davvero importante.

Ecco le parole di Maggie Xue Presidente di OPPO per l'Europa Occidentale: “È bello vedere che abbiamo compiuto un altro solido passo avanti nella commercializzazione del 5G standalone in Europa. Crediamo che nel 2021 lo sviluppo e l'applicazione della tecnologia 5G entrerà nella corsia di sorpasso. OPPO continuerà a lavorare con Ericsson e Swisscom per esplorare il potenziale della tecnologia 5G e portare una migliore esperienza 5G ai consumatori europei”.

