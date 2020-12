Con il passare del tempo, stiamo sempre più entrando nell'idea che il sistema operativo di Huawei, sia un'entità presente e pronta a fare il suo debutto. Dopo i primi dispositivi smart, arrivando dettagli anche sul debutto a bordo degli smartphone del brand, con la beta in arrivo a dicembre (abbiamo anche una possibile data). Ma quali sono gli smartphone, gli smartwatch ed i tablet Huawei e Honor supportati che riceveranno l'aggiornamento ad HarmonyOS? Un leak prova a fare chiarezza e snocciola una lunga lista di dispositivi!

Aggiornamento 16/12: con il rilascio ufficiale della prima Beta, scopriamo quali sono i primi dispositivi Huawei a supportare HarmonyOS 2.0. Trovate la lista a fine articolo.

Smartphone, smartwatch e tablet Huawei / Honor che riceveranno HarmonyOS | Leak

Partiamo con i chipset: questi i Kirin supportati

Secondo un leaker di Weibo – il noto social cinese, sempre ricco di indiscrezioni – il processo di aggiornamento che porterà su tutti i Huawei, soprattutto quelli dotati di EMUI 11 il nuovo sistema operativo HarmonyOS andrà diviso in varie fasi in base a quale chipset monteranno gli smartphone del brand. Ecco la lista dei vari lotti di update, secondo quanti si legge nel leak in questione.

Kirin 9000 primo lotto;

Kirin 990 5G secondo lotto;

990 4G (parziale) / 985 / 820 (parziale) terzo lotto;

820 (parziale) / 980 / 990 4G (parziale) quarto lotto;

810 / 710 (parziale) ultimo lotto.

Insomma, da come avrete capito, i primi Huawei a ricevere HarmonyOS nel prossimo futuro dovrebbero essere i flagship Mate 40, seguiti poi dagli altri flagship P40 fino ad arrivare i mid-range come il P40 Lite 5G e i vari smartphone con chipset Kirin 810/710.

Un'ennesima indiscrezione riporta che anche i modelli dorati del Kirin 970, chipset top dedicato agli ex flagship Mate 10/10 Pro e P20/P20 Pro, potrebbero effettivamente ricevere l'upgrade.

Ovviamente, essendo un leak, è da prendere con le pinze, ma con il tempo capiremo se questa programmazione è concreta o siamo ancora lontani da vedere questa possibilità.

Ecco gli smartphone Huawei e Honor supportati che dovrebbero ricevere l'aggiornamento ad HarmonyOS

Dopo i chipset diamo un'occhiata al presunto elenco degli smartphone Huawei e Honor che dovrebbero ricevere l'aggiornamento ad HarmonyOS: nulla è certo e manca ancora una conferma ufficiale ma i primi leak riportano un elenco nutrito, con tantissimi dispositivi.

Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ P30, P30 Pro Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 Pro 5G Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G, Mate 20 RS Porsche Design Mate X, Mate XS Nova 8, Nova 8 Pro Nova 7 7 5G, Nova 7 Pro 5G, Nova 7 SE Nova 6 5G, Nova 6 SE

Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+, 30S 20, 20 Pro V40 (in arrivo), V30, V30 Pro X10 5G, 9X, 9X Pro Play 4 Pro



Da notare che gli elenchi presentano anche dispositivi non ancora annunciati, sia lato Huawei che Honor.

Ecco gli smartwatch ed i tablet Huawei e Honor che supporteranno HarmonyOS

Smartwatch : Watch GT 2, GT 2 Pro (preinstallato, versione cinese), GT 2e

: Huawei/Honor tablet MatePad Pro, MatePad Pro 5G Tablet V6



Ricordiamo sempre che quanto visto finora non rappresenta una lista ufficiale: restiamo in attesa di conferme da parte di Huawei e nel frattempo aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli sui dispositivi del brand cinese che dovrebbero ricevere il supporto ad Harmony OS.

Ecco i primi modelli che ricevono HarmonyOS 2.0 Beta | Aggiornamento 16/12

Dopo varie indiscrezioni, HarmonyOS 2.0 Beta è stato rilasciato ufficialmente dal team di sviluppatori di Huawei. E con essa, scopriamo la lista dei primi modelli di smartphone Huawei in grado di supportarla sin da ora.

P40, P40 Pro

Mate 30, Mate 30 Pro

MatePad Pro

