Lo sapevate che c'è un metodo che vi permette di creare una suoneria da una canzone mediante l'app Music di Xiaomi? Forte di una maggiore flessibilità rispetto alle app più tipicamente “occidentali”, l'app multimediale di Xiaomi offre questa possibilità ed in maniera neanche troppo nascosta. Per questo vi vogliamo illustrare come farlo, potendovi così creare la suoneria desiderata partendo da una canzone in vostro possesso.

Potete usare l'app Xiaomi Music per creare una suoneria: ecco i passaggi da seguire

Anche se nel 2020/2021 la maggior parte di noi si affida alle piattaforme di streaming musicale, c'è chi ancora chi utilizza app come Xiaomi Music per i propri ascolti musicali. Specialmente quando, fra le features presenti, c'è un modo per creare una suoneria personalizzata da una canzone.

Per fare ciò, è innanzitutto necessario che nella memoria del vostro smartphone Xiaomi sia già presente la canzone che volete utilizzare per creare la vostra suoneria. Ecco gli step da seguire:

Apri l'app Xiaomi Music, selezionate la canzone ed avviatene la riproduzione Dalla schermata successiva cliccate in basso sull'icona a forma di forbici Utilizzate la forma d'onda per spostarvici attraverso e selezionare la porzione desiderata Una volta scelti i punti di inizio e fine, cliccate in basso su “Imposta come suoneria“

