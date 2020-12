Una delle “accuse” che vengono mosse alla MIUI 12 (ma anche alle precedenti versioni) di Xiaomi è la non apprezzata gestione delle app in background. Così come tante altre interfacce personalizzate di Android, anche quella di Xiaomi può intervenire in maniera considerevole sullo stato delle app che non sono utilizzate attivamente. In molti lamentano che, pur avendo a disposizione GB e GB di RAM, spesso le app devono essere ricaricate anche non molto tempo dopo averle chiuse. È un fastidio non indifferente, specialmente perché si rischia la non ricezione delle notifiche. Per questo vogliamo darvi qualche dritta su come modificare le impostazioni ed impedire (quanto possibile) che il vostro smartphone Xiaomi chiuda le app da solo.

C'è un modo per mantenere le app attive in background nella MIUI 12 di Xiaomi

Il primo passaggio da fare nella MIUI 12 è aprire la schermata delle app recenti dello smartphone Xiaomi. Selezionate l'app che vi interessa rimanga attiva in background, tenete premuto sulla sua anteprima. Dalla tendina che comparirà al suo fianco, selezionate l'icona a forma di lucchetto in cima alla lista.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che potete oscurare l'anteprima delle app recenti con questo metodo.

Ma non è finita qua. Per impedire ulteriormente che la MIUI 12 vi “castri” le app attive in background, c'è un altro passaggio da compiere.

Andate in “Impostazioni“, scorrete in basso e selezionate “Batteria e prestazioni“ Cliccate sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra Scorrete in basso e selezionate “Risparmio energetico app“ Selezionate nella lista l'app che vi interessa Impostate come voce “Nessuna restrizione“

