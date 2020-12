Realme 7: migliori cover, pellicole ed accessori

Oltre al modello Pro, in Italia è stato lanciato anche Realme 7 in versione standard e ovviamente anche per lui non poteva mancare una selezione di cover, pellicole ed accessori dai migliori store online. A differenza del fratello maggiore a questo giro troviamo un chipset Helio G95 ed una batteria con ricarica di 30W: nonostante alcuni compromessi, il medio gamma offre comunque una Quad Camera da 64 MP, proprio come la variante Pro. Avete scelto questo dispositivo? Allora andiamo a vedere come proteggerlo al meglio!

Migliori cover, pellicole ed accessori per Realme 7

