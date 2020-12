Mantenersi in forma dovrebbe essere una prerogativa un po' di tutti, ma non sempre si riesce a recarsi in una palestra. Quindi, una soluzione potrebbe essere farlo a casa, magari con un utile attrezzo come il tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad C1 è in offerta con codice sconto ad un prezzo top su Banggood spedito dall'Europa.

Xiaomi WalkingPad C1 è il tapis roulant compatto, potente e smart in offerta con Coupon su Banggood

Il design e le dimensioni del tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad C1 sono sicuramente adatte per ogni tipo di ambiente, essendo molto compatto e con struttura moderna. Ma è anche potente, grazie alla potenza dichiarata da 588 W, con una velocità massima raggiunta fino ai 6 km/h ed una capienza di peso di 90 kg.

Il WalkingPad C1 di Xiaomi è una soluzione pieghevole, ma anche relativamente leggera, grazie al suo peso di 22 kg. Una volta piegato è davvero piccolo, essendo lungo solo 85.5 cm, largo appena 52.8 cm e alto 14.55 cm, così da poter essere riposto sotto il letto o armadio. Dicevamo anche che è smart, quindi potete monitorare tranquillamente la vostra attività sportiva in tempo reale e registrare ogni cambiamento corporeo.

Il tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad C1 va quindi in offerta su Banggood grazie al codice sconto presente nel box in basso che lo porta ad un prezzo di 255€, con spedizione dai magazzini europei dello store. Nel caso in cui non visualizziate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

