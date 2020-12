Già da diverso tempo si parla di un possibile Amazfit GTS 2 Mini, versione ad un prezzo minore, più compatta dell'attuale modello in circolazione ormai da diverse settimane (qui trovate anche la nostra recensione), ma dotata comunque di caratteristiche di tutto rispetto. Il nuovo smartwatch Lite di Huami è stato ufficializzato in Cina ed ora è disponibile anche in Europa e in Italia: andiamo a scoprire tutti i dettagli di Amazfit GTS 2 Mini, tra caratteristiche, specifiche, prezzo e uscita!

Amazfit GTS 2 Mini ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch di Huami

Design e display

Il nuovo Amazfit GTS 2 Mini arriva come una versione Lite/Youth dell'attuale modello, riprendendone le linee. Ci troviamo di fronte, quindi, ad un indossabile caratterizzato da un display squadrato – con angoli arrotondati e cornici ridotte all'osso – ma di dimensioni minori (rispetto all'AMOLED da 1.65″ a bordo del GTS 2).

A questo giro abbiamo un pannello AMOLED da 1.55″ con risoluzione 354 x 306 pixel e supporto all'Always On-Display. Abbiamo poi un corpo più piccolo e sottile (in lega di alluminio), di 40.5 x 35.8 x 8.95 mm e con un peso di appena 19.5 grammi. Lungo il bordo destro è presente un pulsante fisico mentre il cinturino da 20 mm è removibile. Inoltre il wearable è disponibile in tre colorazioni: Flamingo Pink, Sage Green e Midnight Black.

Caratteristiche

Lo smartwatch di Huami arriva con uno stile sobrio ed un aspetto giovanile, con un peso piuma. Ma, come anticipato anche in apertura, ciò non compromette la qualità finale. Presente all'appello la possibilità di monitorare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il battito cardiaco e il sonno (dai pisolini, alla fase REM). Inoltre abbiamo la misurazione PAI e il controllo del ciclo mestruale, NFC, Bluetooth 5.0 e fino a 70 modalità di allenamento.

Altre caratteristiche sono l'impermeabilità fino a 5 ATM, la possibilità di richiamare l'assistente XiaoAI ed una batteria da 220 mAh. Lato autonomia si parla di circa 7 giorni di utilizzo intenso e 21 giorni di utilizzo leggero (in media, circa 14 giorni) a fronte di una ricarica di 2 ore.

Nel caso della versione europea/italiana, mancano all'appello NFC e il supporto a XiaoAI; nonostante ciò la scheda tecnica conferma la presenza del microfono. Inoltre la localizzazione è affidata ad un modulo GPS + Glonass integrato.

Amazfit GTS 2 Mini ufficiale: prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo in Italia del nuovo Amazfit GTS 2 Mini è di 89.9€ con disponibilità a partire da fine dicembre 2020, sull'e-commerce del brand e presso distributori selezionati. Si tratta di certo di una piacevole novità per tutti gli appassionati della compagnia e per gli utenti in cerca di un indossabile leggero, versatile e dal prezzo accessibile. Non appena avremo novità per la data di commercializzazione, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Segnaliamo poi che Amazfit sarà presente al CES 2021, dall'11 al 14 gennaio 2021, per presentare a tutti gli utenti le ultime novità in fatto di smartwatch e wearable.

Infine, vi ricordiamo anche dell'esistenza dei presunti modelli GTS 2e e GTR 2e, di cui qui trovate tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu