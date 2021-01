Dopo il successo dei fratelli maggiori GTS 2 e GTR 2, Amazfit ha pensato bene di lanciare una versione più “leggera”, per soddisfare tutte le tasche. Infatti, Amazfit GTS 2 Mini è sicuramente uno dei prodotti più interessanti sul mercato, pur mantenendo un prezzo giusto, come nell'offerta Unieuro su cui debutta in sconto.

Amazfit GTS 2 Mini è in offerta con sconto al checkout su Unieuro

Le qualità dell'Amazfit GTS 2 Mini sono sicuramente di tutto rispetto, se consideriamo il display AMOLED da 1.55″ con supporto all'Always-On. Tra l'altro, uno dei suoi punti di forza è senza dubbio la leggerezza, visto che pesa in tutto solo 19.5 grammi. Tra le sue funzioni inoltre abbiamo il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue (SpO2), del battito cardiaco e del sonno (gestito in più modalità). Inoltre, è presente l'utile misurazione PAI ed il controllo del ciclo mestruale.

Presente Bluetooth 5.0, resistenza all'acqua fino a 5 ATM, batteria da 220 mAh per una lunga durata, microfono integrato e gestione della localizzazione con GPS+GLONASS integrati.

Trovate Amazfit GTS 2 Mini su Unieuro al prezzo di 85.40€, sconto ottenibile mettendo il prodotto nel carrello ed accedendo poi al checkout. In basso vi lasciamo il box da cui acquistarlo.

