Amazfit GTS 2 Mini, Pop e London: l’FCC conferma il lancio in Europa

Negli ultimi giorni non sono mancate novità in merito a Huami ed i suoi accessori: tra il modello low budget ed essenziale Neo, il debutto imminente di Bip U e la comparsa della feature per misurare la temperatura su Mi Band, c'è stato tanto da dire sul brand cinese partner di Xiaomi. Nonostante quest'abbondanza le buone notizie non sono ancora finite: dopo Amazfit GTS 2 sembra che sia in dirittura d'arrivo anche una variante Mini, accompagnata dai misteriosi wearable Pop e London.

Aggiornamento 07/11: l'ente FCC confermerebbe il lancio in Europa di Amazfit GTS 2 Mini. Ne parliamo a fine articolo.

Amazfit GTS 2 Mini, Pop e London: ecco i primissimi dettagli dei nuovi smartwatch Huami

A distanza di meno di un mese dal debutto del nuovo GTS, ecco spuntare anche una presunta variante economica. Il dispositivo è apparso con il nome di Amazfit GTS 2 Mini all'interno di Zepp, l'applicazione ufficiale di Huami. Lo vedete nell'immagine in alto – a destra – con un look molto simile alla versione standard (che si avvicina di parecchio a quello della generazione precedente) ed un pulsante fisico lungo il bordo destro.

Secondo quanto si evince dal teardown dell'app, il GTS 2 Mini avrà dalla sua il supporto al monitoraggio dell'attività cardiaca tramite ECG. Il resto delle specifiche e delle caratteristiche è ancora incerto. Oltre a questo modello hanno fatto capolino anche Amazfit Pop e London, i primi due device dell'immagine in alto. Il look ricorda quello del già citato Bip U e sono presenti NFC e la possibilità di rilevare la fibrillazione atriale.

Il dispositivo London presenta una display più piccolo e cornici pronunciate; a parte il supporto all'NFC non sono presenti altri dettagli. Insomma, sarebbe in dirittura d'arrivo un trittico di smartwatch per Huami e siamo certi che non mancheranno ulteriori indiscrezioni nel corso dei prossimi giorni.

Amazfit Pop si mostra in un nuovo video | Aggiornamento 16/10

Nelle ultime ore è comparso in rete un nuovo video che mostra meglio Amazfit Pop, uno dei nuovi prodotti in uscita. Da queste immagini, dunque, si evince come il design sia molto simile a quello che abbiamo già visto su Amazfit Bip, proponendo solo bordi più squadrati. Qui, poi, il peso dovrebbe essere solo di 31 grammi, disponendo di un display a colori, con risoluzione HD, da 1,43″ e con tantissime watch faces diverse tra cui scegliere.

Tra le tante feature mostrate, troviamo anche l'NFC e la possibilità di visualizzare le notifiche. Oltre questo, poi, sarebbero presenti più di 60 attività sportive, coprendo praticamente ogni tipo di sport e monitorando tutti i nostri dati grazie anche al sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca. Non mancano, poi, il valore PAI, la resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità e la rilevazione della quantità di ossigeno nel sangue (SpO2).

Arriva la certificazione FCC | Aggiornamento 07/11

Scavando all'interno del database dell'ente certificativo FCC è stata avvistata la presenza di Amazfit GTS 2 Mini. Come già saprete, questo tipo di certificazione implica che dovrebbe esserci anche una variante Global. Ciò significa che questo nuovo modello di smartwatch dovrebbe essere portato anche in Europa, affianco quello standard già in vendita in Italia. Niente informazioni, invece, su Amazfit Pop e London.

