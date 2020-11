In occasione del debutto della serie Redmi Note 9 5G, Xiaomi ci lascia dare uno sguardo all'interno dei suoi laboratori, precisamente a parte delle sezione dedicata ai test di resistenza degli smartphone. Il breve video pubblicato dalla compagnia cinese offre uno scorcio dei lavori dietro le quinte della produzione degli smartphone del brand, ovviamente con un focus sugli ultimi modelli a marchio Redmi.

Sia che si parli di dispositivi di fascia media che di modelli top, gli smartphone di Xiaomi e Redmi vengono sottoposti a tutta una serie di test di resistenza volti a scoprirne i punti deboli e ad analizzarne il grado di durabilità degli stessi e degli elementi che li compongono. Il video che vedete in alto ci porta all'interno dei laboratori della compagnia cinese, mostrando alcuni macchinari ed il loro funzionamento alle prese con il povero Redmi Note 9 Pro 5G.

Xiaomi mette alla prova ogni elemento fisico dei suoi nuovi modelli: non si parla solo di resistenza alle cadute, ma anche della durabilità dei pulsanti del volume, di quello dedicato all'accensione e allo spegnimento, oppure alle porte presenti a bordo.

Tra i vari test effettuali della casa cinese troviamo anche quelli per mettere alla prova la resistenza alla flessione, la durata dello schermo nel tempo (sottoposto di continuo al tocco delle nostre dita) e così via. Non mancano prove a temperature estreme, ma anche con l'utilizzo di particelle di polvere e schizzi d'acqua. Insomma, dietro ogni smartphone del brand – ma ovviamente di qualsiasi altra compagnia – c'è un lavoro immenso, volto ad offrire la massima qualità contro l'usura e gli imprevisti quotidiani.

