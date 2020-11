Realme: certificato un nuovo smartphone della serie C?

Abbiamo assistito nell'ultimo periodo a diversi annunci da parte di Realme. Tra poco, ad esempio, dovrebbero arrivare i nuovi Realme X7 e X7 Pro Global, ma ci sono anche nuovi progetti per il brand cinese. Oltre ad alcune serie di fascia più alta che sicuramente verranno aggiornate nel prossimo futuro, la famiglia di prodotti della serie C (vedi Realme C15) potrebbe presto conoscere un nuovo membro. Sono comparse in rete, infatti, alcune presunte informazioni a riguardo.

RMX3063 riceve la certificazione BIS, in India

The device will also launch in India pretty soon, as it has already received the Indian BIS certification.#Realme https://t.co/ISSBOIk5jl pic.twitter.com/Vs6SjVz24G — Mukul Sharma (@stufflistings) November 27, 2020

Oltre ad essere comparso nei documenti del FCC, RMX3063 pare essere spuntato anche sulla certificazione del sito indiano del BIS (Bureau of Indian Standards). Questo vuol dire che un nuovo smartphone targato Realme potrebbe essere quasi pronto al lancio, anche se ancora non si sa bene di quesle prodotto si tratti. Dai documenti mostrati in rete si evidenzia parte del profilo posteriore del device, con tutte le varie componenti, che potrebbe quindi far parte della serie C.

Non abbiamo ancora molte specifiche in merito a tale smartphone, se non che dovrebbe essere dotato di una tripla camera posteriore, di una batteria da 5.000 mAh, del Bluetooth 4.2 e di un modulo Wi-Fi a singola banda (2,4GHz). Sebbene il SoC sia ancora sconosciuto, non si parla di 5G, quindi crediamo che tale smartphone possa montare un hardware più “datato” rispetto ad altri dispositivi più recenti. Sicuramente, però, il prezzo sarà determinante in un prodotto di questo tipo, quindi attendiamo ulteriori news a riguardo.

