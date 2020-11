Come rimuovere i watermark dalle foto già scattate nella MIUI 12

Avete scattato una foto con il vostro smartphone Xiaomi con MIUI 12 ma volete rimuovere il watermark dopo esservi accorti della sua presenza? Fortunatamente l'azienda ha pensato a questa evenienza, introducendo un'opzione che permette agli utenti di ripensarci ed eliminarlo anche in post-produzione. Dopo la guida per nascondere le app recenti e i contenuti delle notifiche nella lock screen, vediamo come compiere questo passaggio.

Avete scattato una foto con watermark da rimuovere: ecco come fare con la MIUI 12 di Xiaomi

Il primo passo da compiere nella MIUI 12 per accertarsi che i watermark Xiaomi non compaiano è disattivarli alla fonte. Aprite l'app Fotocamera, cliccate sulle 3 lineette in alto a destra e poi su “Impostazioni“. Nella schermata che vi compare disattivate la voce relativa al watermark e così facendo avrete foto prive degli stickers Xiaomi.

Mettiamo, però, che abbiate già scattato la foto ma soltanto dopo esservi accorti della presenza del watermark MIUI che adesso volete rimuovere. In tal caso, aprite l'app Galleria, selezionate la foto in questione e cliccate in basso su “Modifica“. Se la vostra ROM contiene questa feature, allora in alto a destra avete la scritta “Rimuovi watermark“. Basta cliccarci su per eliminare in automatico il watermark ed ottenere così una foto pulita.

