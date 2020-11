Mentre in Italia ha cominciato a fare capolino Zepp E Square (disponibile all'acquisto su Zepp.shop), l'azienda partner di Xiaomi divenuta celebre per la serie Amazfit è già pronta al rilascio di un nuovo modello della famiglia premium. Zepp Z è finalmente ufficiale: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche, caratteristiche, funzionalità e prezzo del nuovo smartwatch top di Huami.

Zepp Z ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile premium

Design e display

Dopo la carrellata di teaser, finalmente possiamo vedere e scoprire a tutto tondo lo stile di Zepp Z, ultimo modello di casa Huami e primo per il suo design. Il dispositivo si ispira al design dei classici orologi, combinando tradizione artigianale e materiali di alta qualità per creare uno smartwatch premium elegante e raffinato, con un aspetto molto diverso rispetto a quello di Zepp E Circle.

Realizzato da un unico pezzo in lega di titanio lucido, Zepp Z è incredibilmente leggero e solido, mentre il rivestimento nanotecnologico NTC lo rende resistente ai graffi. La consistenza liscia e la sensazione di lusso del classico design delle cornici, con quadrante e pulsanti incisi, trasforma il controllo dello smartwatch in un'esperienza semplice e intuitiva.

Grazie alla funzione Always-On Display, lo Zepp Z consente di controllare l'ora a colpo d'occhio e la pratica Health Key permette di accedere istantaneamente alle proprie metriche di salute preferite. Il display AMOLED da 1.39″ a 326 PPI riproduce in modo vivido un ampio spettro di colori 100% NTSC e un touchscreen anti-impronta lo mantiene sempre pulito. Il dispositivo inoltre più di 50 schermate che si adattano a qualsiasi abbigliamento e stile: inoltre si possono anche caricare le proprie foto per un'esperienza ancora più personalizzata.

Tutte le funzioni legate alla salute

Lo Zepp Z tiene traccia degli indicatori di salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso l'IA e la tecnologia dei dati biometrici. Il sensore ottico BioTracker 2.0 PPG controlla la frequenza cardiaca e fornisce anche allarmi qualora si monitori una frequenza anomala. Il livello di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) è un utile strumento di misurazione della salute e può essere controllato istantaneamente dal polso.

I dati attuali vengono visualizzati sull'orologio e poi registrati tramite l'app ufficiale Zepp, in modo da poter monitorare tutti i parametri e vedere i cambiamenti a breve e lungo termine. Per aiutare gli utenti a comprendere la propria biometria, Zepp Z è dotato del sistema di valutazione della salute PAI Health Assessment System che converte i dati in un unico valore intuitivo dopo aver elaborato la frequenza cardiaca, l'attività e altre metriche di salute, per dare una overview intuitiva e semplice da leggere del proprio stato fisico.

Lo smartwatch può anche monitorare lo stato del sonno attraverso i periodi di sonno profondo, leggero e REM – così come il tempo di risveglio e i pisolini pomeridiani – e interpreta le caratteristiche per fornire un punteggio di qualità del sonno e consigli per il miglioramento di esso.

Fitness, dettagli sull'autonomia ed altre caratteristiche

Ovviamente non mancano anche feature legate ancora più strettamente al fitness: il dispositivo offre 12 modalità sportive integrate che coprono le attività più popolari, oltre a una certificazione di impermeabilità 5 ATM. È possibile scegliere rapidamente tra corsa all'aperto, tapis roulant, passeggiate, ciclismo all'aperto, ciclismo al coperto, nuoto in acque libere, nuoto in piscina, ellittica, arrampicata, trail running, sci e modalità di allenamento libero. Zepp Z utilizza sia i sistemi di posizionamento GPS che GLONASS per fornire informazioni precise sulla posizione, in modo da poter tracciare e rivedere il proprio percorso.

In termini di autonomia, il nuovo smartwatch premium di Huami integra una batteria in grado di durare più di due settimane (di tipico uso quotidiano), e per più di 30 giorni con il solo utilizzo di base, grazie alle funzioni di gestione ottimizzata dell'energia. L'avanzato caricabatterie magnetico senza fili permette una ricarica facile e veloce.

Inoltre l'indossabile offre il supporto ai comandi vocali (fino a 58) per interagire con Alexa sul cellulare e controllare i propri elettrodomestici intelligenti, impostare allarmi e timer, controllare il meteo e così via. Il supporto all'assistente vocale arriverà presto tramite un aggiornamento OTA.

Specifiche tecniche

dimensioni di 45.9 x 45.9 x 10.75 mm per un peso di 40 grammi (senza cinturino);

per un peso di 40 grammi (senza cinturino); display AMOLED da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel, 326 PPI, luminosità fino a 550 nit, protezione in vetro con rivestimento anti-impronte;

da con risoluzione 454 x 454 pixel, 326 PPI, luminosità fino a 550 nit, protezione in vetro con rivestimento anti-impronte; corpo in lega di titanio e cinturino in pelle (22 mm);

e cinturino in (22 mm); batteria da 340 mAh , fino a 15 giorni di autonomia e ricarica in 2.5 ore tramite pin magnetico;

, fino a 15 giorni di autonomia e ricarica in 2.5 ore tramite pin magnetico; Bluetooth 5.0 , microfono, impermeabilità fino a 5 ATM , GPS/Glonass , BioTracker 2.0 PPG, sensore luce ambientale , giroscopio;

, microfono, impermeabilità fino a , , BioTracker 2.0 PPG, , giroscopio; supporto Amazon Alexa.

Zepp Z ufficiale: prezzo e disponibilità del nuovo smartwatch di Huami

Il nuovo Zepp Z debutta oggi sul sito ufficiale della famiglia, al prezzo di 349.9€: se siete interessati, qui trovate la pagina dedicata al prodotto.

Prima di lasciarvi, se volete saperne di più sul rapporto tra Amazfit e Zepp, qui trovate tutti i chiarimenti da parte della compagnia cinese, che fa il punto della situazione sui due brand. Ad agosto l'app ufficiale ha perfino cambiato nome in Zepp, fatto che ha generato non poca confusione negli utenti.

