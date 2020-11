Come oscurare le notifiche nella lock screen della MIUI 12 di Xiaomi

Xiaomi ha inserito nella MIUI 12 un'opzione per proteggere la privacy dei contenuti nelle notifiche ricevute. Probabilmente potrebbe esservi capitato di ricevere dei messaggi che avreste preferito non essere visibili dalle persone attorno a voi. E no, non ci riferiamo al vostro “amico del calcetto”, ma anche per questioni lavorative o più generalmente di riservatezza personale. Per ovviare a questo fastidio c'è una funzione integrata nella MIUI, simile a quella che vi permette di oscurare le app nella schermata delle app recenti.

Xiaomi e MIUI 12: ecco come proteggere i contenuti delle notifiche

Nascondere i contenuti delle notifiche che compaiono nella lock screen della MIUI 12 di Xiaomi è molto semplice. Vi basta recarvi in “Impostazioni“, scendere alla voce “Notifiche“, cliccare sulla prima voce “Notifiche schermata di blocco” e cliccare su “Formato“. Così facendo vi comparirà una tendina a scomparsa, con la quale poter selezionare la voce più congeniale a voi. In questo caso, quindi, dovete selezionare la seconda voce, ovvero “Nascondi il contenuto delle notifiche“.

In questo modo riceverete la notifica alla ricezione del messaggio o dell'avviso, saprete da quale app arriva ma non ne vedrete il contenuto. A quel punto, l'unico modo per visualizzarlo sarà sbloccare il dispositivo ed abbassare la tendina delle notifiche. Nella succitata tendina potete optare per un approccio ancora più radicale: scegliendo “Non mostrare le notifiche sulla schermata di blocco” non le vedrete comparire nella lock screen.

