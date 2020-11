Dopo il successo istantaneo del precedente modello – lanciato a dicembre dello scorso anno – la compagnia cinese ha presentato la sua nuova stampante compatta, Xiaomi Mijia Photo Printer 1S, una soluzione dallo stile minimale e dotata di alcune migliorie rispetto alla prima versione: andiamo a scoprire tutte le funzioni e – soprattutto – il prezzo di vendita.

Xiaomi Mijia Photo Printer 1S è la nuova stampante minimal e compatta | Caratteristiche & prezzo

Come anticipato poco sopra, Xiaomi Mijia Photo Printer 1S arriva con un design essenziale e minimale, nel perfetto stile della casa cinese. Il dispositivo misura 194 x 124.6 x 83.6 mm per un peso di 1.4 Kg ed è disponibile nella sola colorazione bianca. La stampante permette di realizzare immagini da 6 pollici (100 x 148 mm) e stavolta anche da 3 pollici (86 x 102 mm), a 300 x 300 dpi e 256 livelli di colore.

Oltre ad avere un design compatto e perfetto per qualsiasi ambiente, si tratta di una soluzione rapida, in grado di stampare fino ad una foto al minuto (con un comparto da 20 unità). Dotato di connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n, è in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app del brand dedica alla domotica.

Il prezzo della nuova stampante Xiaomi Mijia Photo Printer 1S è di circa 77€ al cambio, ossia 599 yuan. Come al solito si tratta di un prodotto in vendita in patria, lanciato sul portale ufficiale del brand. Nonostante ciò non è da escludere che lo vedremo presto sui principali store cinese dedicati a noi occidentali.

