Se guardiamo a quanto ha da offrirci Internet oggi, in tutte le sue sfumature, ci sono davvero soluzioni senza limiti. Ma quello che può dare specificamente il 5G è seriamente imponente, soprattutto se il progetto che lo coinvolge è progettato a lungo termine e lo sa bene Huawei, che ne vede non solo la lungimiranza ma anche l'efficienza energetica.

Huawei: il 5G è 10-20 volte meno energivoro del 4G e sarà presente almeno fino al 2030

A parlare in merito alla nuova dimensione dell'ultima tecnologia di connessione, è stato il Presidente di Huawei Liang Hua, che ha spiegato che il 5G ha vissuto già tutte le fasi di produzione fino alla commercializzazione a tutte le fasce di utenza. Ed il risultato è palese sia in termini di potenza, sia in termini di integrazione, sia in termini di risparmio energetico.

Infatti, il colosso cinese prevede che il 5G sarà lo strumento di comunicazione principale almeno fino al 2030, fino a che lascerà il posto al 6G, che però è ancora in fase di ricerca e sviluppo. Ma soprattutto, in termini di energia è 10-20 più efficiente del 4G, sebbene il trasferimento dati sia praticamente decuplicato. Insomma, in termini di utenza, sarà utile davvero a tutti in almeno 20 settori di utilizzo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu